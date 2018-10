Essä: Gräsrötterna glödde och våldet blottades – hur bygger vi en annan värld efter #metoo?

Ett år efter #metoo skriver Ylva Perera, en av initiativtagarna till uppropet #dammenbrister, om hur vi behöver påminna oss om varför det hände för att veta vart vi nu vill gå.

Min vackraste beskrivning av #metoo ser ut så här:

Vi byggde ett rum på internet. Först släpptes smärtan fri där, sedan solidariteten.

Eller det skedde simultant, det ena födde fram det andra.

Stöttandet gav minnen mod att tränga fram och skammen lov att skingras. Ersättas av rättmätig förbannelse.

Det gick med ens att tänka sig en annan värld.