Sunnuntaisuomalainen: Finländare har strejkat mest när SDP har haft makten

När SDP har haft statsministerposten har det förekommit i snitt nästan tusen strejker per år, visar en utredning som Sunnuntaisuomalainen har gjort.

Sunnuntaisuomalainen (webbplatsen kräver inloggning) har samlat in statistik från år 1971 och framåt. Enligt den har det förekommit i medeltal 928 arbetskonflikter per år under de 24 år som SDP har haft regeringsansvar.

Det här kan jämföras med de 21 år som Centern har varit statsministerparti, då har medeltalet varit 469, och under Samlingspartiets tio statsministerår har snittet varit 418.

SDP:s snitt är alltså högre än Centerns och Samlingspartiets sammanlagda medeltal.

Docent Tapio Bergholm vid östra Finlands universitet säger till Sunnuntaisuomalainen att det här visar att SDP inte har så goda förbindelser till fackföreningsrörelsen som man i allmänhet tror, och partiet kan inte påverka arbetskonflikterna.

SDP har regerat under de goda åren

Enligt Bergholm är det inte SDP:s maktposition som har lett till det stora antalet strejker. Det handlar snarare om att SDP har haft makten under perioder då det har funnits en starkare vilja att strejka.

SDP var statsministerparti under de snabba tillväxtåren på 1970- och 1980-talet.

Då fanns det svängrum och möjligheter att strejka. Bergholm säger att strejkerna kunde handla om vem som får mest påökt eller vilka arbetsvillkor som kan förbättras.

Bergholm påpekar också att en orsak till att SDP får så hög siffra i statistiken är att det är länge sedan partiet har lett regeringen och antalet strejker har minskat sedan det skedde en högervridning i politiken och tillväxten började avta.

Efter 80-talet har antalet strejker minskat, numera är de vanligtvis endast några tiotal eller högst drygt hundra per år.