Allmänheten bjuds in för att diskutera sammanslagning av Vasa och Korsholm

Tisdag den 23 oktober ordnas ett diskussionstillfälle för allmänheten om sammanslagningsutredningen mellan Vasa och Korsholm, med speciellt fokus på språket.

Diskussionstillfället hålls i Lévon-auditoriet på Vasa universitet.

Under kvällen diskuteras språkets betydelse i processen och invånarnas delaktighet i den samma.

Tillfället kan även följas via Twitter där man får uppdateringar under kvällens gång via hashtaggen fusionskollen.

Koordinatorn för utredningen, Olavi Kaleva, håller välkomsttalet. Forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi talar om språkets betydelse i sammanslagningsprocessen.

Tillfället börjar klockan 17 och pågår fram till klockan 20.

Pressad tidtabell - avtalet klart innan jul

Styrgruppen för fusionsutredningen mellan Korsholm och Vasa jobbar på att få till stånd ett avtal som båda parterna kan vara nöjda med.

Tidtabellen för beslutet kring en eventuell sammanslagning är stram. Fusionsavtalet ska vara klart innan jul.

Efter två månader kommer den rådgivande folkomröstningen att hållas i Korsholm. Och efter det ska beslut fattas i de båda kommunernas styrelser och fullmäktige.

- Det är en tidspress på, men det måste det vara i dylika ärenden, säger Korsholms styrelseordförande Lars Gästgivars (SFP).

Det innebär att ett slutligt beslut om sammanslagning borde finnas senast i sommar. Blir det ett fusionsbeslut kommer sammanslagningen att ske 2020.