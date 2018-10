Ett år sedan uppropet mot trakasserier inom kulturvärlden – "Alla ska bli respekterade på sin arbetsplats"

För ett år sedan skrev över tusen kvinnor och icke-binära inom kulturbranschen under uppropet #bakomkulisserna.

Det här var en del av de många me too- uppropen, som vittnade om problem med sexuella trakasserier och övergrepp i samhället och inom olika branscher.

Men vad har hänt inom den finlandssvenska teaterbranschen sedan dess?

Vid centralförbundet för de finlandssvenska teaterorganisationerna, Cefisto, tog man tag i diskussionen direkt. Det berättar regissör Arn-Henrik Blomqvist, som är styrelseordförande för Cefisto.

- Me too har haft en jättestor betydelse. Det här fältet, precis som alla andra, har haft sin andel av me too, så vi blev väldigt uppmärksammade på det, säger Blomqvist.

Cefisto: me too diskuteras aktivt

Cefisto grundade förra hösten en arbetsgrupp mot sexuella trakasserier och har jobbat med de här frågorna under det senaste året.

Jag tror att de tidigare generationerna inte kunde sätta ord på det och pratade inte riktigt om det på samma sätt som vi gör nu ― Arn-Henrik Blomqvist

Enligt Blomqvist är arbetsgruppen aktiv och kommer att fortsätta jobba kring frågor om jämställdhet och sexuella trakasserier också i fortsättningen.

Frågan togs senast upp på Hangö teaterträff och kommer igen att diskuteras på teaterdagarna i november.

- Jag tror att de tidigare generationerna inte kunde sätta ord på det och pratade inte riktigt om det på samma sätt som vi gör nu. Så det går åt rätt håll, säger Blomqvist.

Cefisto har också under tidigare år jobbat med ett jämställdhetsprojekt.

- Då undersökte vi jämställdheten på teaterfältet inom Svenskfinland. Det är ju inte samma sak som Me too, för det fanns ju inte i den formen som Me too nu var. Men det var ett försök att kolla jämställdheten i vår sfär.

"Åbo Svenska Teater har nolltolerans gällande sexuella trakasserier"

En av medlemmarna i Cefisto är Åbo Svenska Teater.

På teatern råder det nolltolerans mot sexuella trakasserier, säger Tina Grabber, administrativ chef på ÅST.

- Frågan har diskuterats under månadsträffar då hela personalen kommer samman för att prata om aktuella frågor. Då har vi sagt att det råder fullständig nolltolerans på Åbo Svenska Teater gällande sexuella trakasserier och även andra former av trakasserier. Alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen, säger Grabber.

På vilka sätt jobbar ni i jämställdhetsfrågor och för att motarbeta sexuella trakasserier?

- Vi följer lagen och har exempelvis en jämställdhetsplan som man ska ha i olika organisationer med över 30 anställda. Vi har ett samarbetsorgan där de här frågorna diskuteras.

Vi i ledningen vill verkligen att personalen ska känna att det går att prata om allting ― Tina Grabber

- Dessutom upplever jag att vi har ett öppet, förtroendefullt arbetsklimat. Vi i ledningen vill verkligen att personalen ska känna att det går att prata om allting, säger Grabber.

"Alla ska bli respekterade på sin arbetsplats"

Frågan om nolltolerans för sexuella trakasserier togs exempelvis upp med hela personalen under spelårsöppningen inför hösten.

- Alla ska bli respekterade på sin arbetsplats. Ingen ska behöva känna sig otrygg.

Enligt Grabber har ÅST frågat personalens åsikter i den här frågan med hjälp av en enkät, som man har fått svara på anonymt.

Den senaste enkätundersökningen genomfördes i månadsskiftet april-maj.

- Under det senaste året har vi genomfört två olika enkäter där vi kartlade välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi har ställt frågan ”har du upplevt sexuella trakasserier inom de senaste tolv månaderna”. Svaret har varit nej.

Jag tycker att det var väldigt viktigt att diskussionen kom igång ― Arn-Henrik Blomqvist

- Det är förstås ett svar som vi är väldigt glada över och det är något som vi vill jobba för, att sådant helt enkelt inte förekommer på Åbo Svenska Teater, säger Grabber.

"Välkommen debatt"

Enligt Arn-Henrik Blomqvist var me too- debatten om sexuella trakasserier välkommen.

- Jag tycker att det var väldigt viktigt att diskussionen kom igång. Jag tror att vi alla har kunskap om vissa händelser eller om enskilda personer. Det har vi också sett i filmbranschen. När man plockar fram enskilda namn så vet man att det har hänt i åratal, också inom vår sfär.

Blomqvist nämner det mycket omtalade fallet om den så kallade Kulturprofilen Jean-Claude Arnault i Sverige.

Arnault dömdes nyligen i Stockholms tingsrätt för våldtäkt, och hans trakasserier ledde till en djup kris inom Svenska Akademien.

- Fallet med Arnault lyfte diskussionen till en helt ny nivå. På grund av det här fallet så är det verkligen skäl att ta itu med namn och personer som har betett sig väldigt illa mot andra, säger Blomqvist.