Våga vara känsliga – Yle Vega diskuterade ett år av #metoo i Finland

Kaiken, mutta etenkin miesten oman ajattelun pitää muuttua.

Miehiltä on peräänkuulutettu vastuuta #metoo-keskusteluun, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Kaikki sanovat, että keskustelun on jo aika mennä eteenpäin, mutta minne? Tässä jutussa Docventuresin Riku Rantala ja Tunna Milonoff avaavat, miten he ravistelevat omia ennakko-oletuksiaan.