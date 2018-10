Lokala krafter ville köpa Västis under hemligt möte i Karis för två år sedan - men ägaren KSF Media såg bara hinder

Hösten 2016 var bland annat Karis-Pojo sparbanksstiftelse intresserad av att köpa tidningen Västra Nyland av KSF Media. Det fanns två miljoner euro i potten och författaren Staffan Bruun och HBL-journalisten Stefan Lundberg var redo att skapa "Nya Västis". KSF Media såg bara hinder, så idén föll.

Författaren och den tidigare HBL-journalisten Staffan Bruun avslöjar i sin nya bok "Mitt liv på HBL" ett möte som hölls i Karis för två år sedan då sparbanksstiftelserna hade en miljon euro i potten och då man hoppades att näringslivet skulle ge ytterligare en miljon.

I bakgrunden låg sparåtgärder på KSF Media som hade lett till nedskärningar på Västra Nyland. Tanken var att köpa loss Västra Nyland och driva tidningen som femdagarstidning.

Men det blev ingen affär. Bruun anser att Konstsamfundet under mötets gång torpederade förslaget att köpa tidningen.

- Det var skamlöst.

Staffan Bruun säger att han var seriös med att göra Västra Nyland självständig. Jag insåg att jag måste välja och jag var beredd att göra det, säger han. Författaren och journlisten Staffan Bruun Bild: Sus productions

Inflytelserika kretsar tar initiativ

I augusti 2018 gav Staffan Bruun ut boken Mitt liv på HBL på bokförlaget Förlaget.

Han är numera författare efter att ha sagt upp sig från sitt arbete som journalist vid Hufvudstadsbladet i december 2015.

Du kan läsa avsnittet som handlar om Västra Nyland på Förlagets webbplats. I boken skriver Bruun så här:

I Västnyland tog inflytelserika kretsar initiativ till att rädda sin tidning. På kort tid samlade de lokala sparbanksstiftelserna ihop närmare en miljon euro för att rädda sin tidning. Från näringslivshåll lät man förstå att det går att hosta upp en motsvarande summa så att den nya tidningen skulle ha fått ett extra anslag på två miljoner euro under två år. I detta skede kontaktades Stefan Lundberg och jag, västnylänningarna ville att den kända radioduon Stefan & Staffan skulle leda "Nya Västis".

"Vi var oroliga för Västra Nyland"

Karisbon Stefan Mutanen är styrelseordförande för Karis-Pojo sparbanksstiftelse. Stiftelsen hörde till dem som ville köpa tidningen Västra Nyland av KSF Media.

- Det var en grupp som samlades eftersom vi var oroliga då det blev klart att Västra Nyland utkommer bara två dagar i veckan i framtiden. Vi trodde inte riktigt på att Västra Nyland kan överleva som tvådagarstidning.

Det var unikt att sparbanksstiftelserna samlade sina resurser så som vi gjorde då vi ville köpa Västra Nyland. Alla stödde snabbt idén, säger Stefan Mutanen från Karis-Pojo sparbanksstiftelse. Han var tidigare vd för Samfundet Folkhälsan. Stefan Mutanen. Bild: Marica Hildén / Yle

Stefan Mutanen fick i uppgift att sammankalla till ett möte i Karis som hölls på en restaurang hösten 2016.

- Jag tar inte äran åt mig, vi var många om det här. Vår ambition var att Västra Nyland i bästa fall skulle komma ut fem dagar i veckan.

Mutanen: Pengar brukar ha betydelse

Då träffades olika sparbanksstiftelser, Konstsamfundets dåvarande vd Kaj-Gustaf Bergh, KSF Medias dåvarande vd Jens Berg, Staffan Bruun och Stefan Lundberg.

Stefan Lundberg och Staffan Bruun har det gemensamma programmet Fritt fram i Yle Vega. Stefan Lundberg, Staffan Bruun Bild: Fritt Fram

Stefan Mutanen trodde att det skulle gå att få igenom ett köp av Västra Nyland.

- Vi hade samlat in mycket pengar. Vi hade just då en miljon euro och hade möjlighet att få mera via näringslivet. Pengar brukar ha betydelse.

- Vi tyckte att paret Staffan Bruun och Stefan Lundberg var en spännande idé som skulle ge mervärde. Vi hade flera spår och tankar, men detta var en tanke som vi ville kolla närmare.

"Kobbe sade att han stöder idén"

Staffan Bruun säger att Konstsamfundets dåvarande vd Kaj-Gustaf "Kobbe" Bergh var positivt inställd då han anlände till mötet.

- Kobbe sade att han understöder idén, men han gjorde ändå inget. Det var Jens Berg som sade att det var omöjligt, och då kom vi inte vidare.

Konstsamfundets tidigare vd Kaj-Gustaf Bergh. Kaj-Gustaf Bergh Bild: Yle/ Patrik Schauman

Jens Berg var först chefredaktör för Hufvudstadsbladet och sedan vd för KSF Media efter Barbro Teir.

Berg jobbar som företagare i dag, bland annat inom mediebranschen.

I Staffan Bruuns bok står det att Jens Berg underströk att inget är omöjligt, men att det skulle bli ytterst komplicerat att frigöra Västra Nyland från Konstsamfundet.

Jens Berg har varit chefredaktör för Hufvudstadsbladet och vd för KSF Media. Jens Berg, vd för KSF-media Bild: Yle/Patrik Schauman

Det fanns avtal om tryckning, distribution, annonsförsäljning, prenumerationer och så vidare som band samman Västra Nyland och KSF Media.

- Han fick det att låta som om det var frågan om en jättekoncern som byter ägare. Man ville inte ge västnylänningarna en chans att rädda sin tidning. Jag vet inte varför man inte vill det.

Jens Berg säger till Yle Västnyland att han inte kan uttala sig eftersom det handlar om affärshemligheter.

Mitt liv på HBL: Västnylänningarna gick i vredesmod

Staffan Bruun anser att stämningen på mötet var bra den första halvtimmen, men att västnylänningarna tappade tålamodet efter två timmar och sade att nu får det vara.

I boken skriver han så här:

Efter två timmar gick västnylänningarna sin väg i vredesmod och förklarade att de nog kan hitta på andra ändamål för sina pengar.

Hur upplevde du stämningen på mötet, Stefan Mutanen?

- Det var en bra start. Det kom olika argument och vi fick höra att det inte är billigt att producera en tidning. Det är i synnerhet distributionen som kräver mycket resurser.

Tyckte du att ni nådde fram till Kaj-Gustaf Bergh och Jens Berg?

- Jag tyckte att de diskuterade frågan seriöst och hade förberett sig väl. Jens Berg kom med fakta och ekonomiska frågor, så det är klart att de argumenten vägde tungt.

Författarens tolkning, säger Mutanen

Stefan Mutanen kan inte säga om idén att köpa Västis föll på grund av Jens Berg.

- Jag kan inte säga vem av dem som gjorde att det inte blev en affär.

Upplevde du att västnylänningarna lämnade mötet i vredesmod?

- Det är väl författarens tolkning. Det fanns en klar förväntan från vårt håll, vi hade skapat en anda av att vi ska rädda Västra Nyland. Vi lyckades inte med det, utan var och en fortsatte med sitt.

Var ni villiga att göra ett nytt försök?

- Vi pratade med varandra och kom fram till att vi inte kan bidra med mera i det här skedet. Så avslutades det hela och stiftelserna satsade på annat.

Utpräglad lokaltidning

Staffan Bruun och Stefan Lundberg skulle ha varit med 1-2 år då den självständiga tidningen kördes i gång. Den nya tidningen skulle var varit en utpräglad lokaltidning.

- Det var fel att slå ihop riks- och lokaltidningarna. Lokala tidningar ska vara lokala och innehålla nyheter, säger Bruun.

Det var i början av 2015 som bland annat Västra Nylands prenumeranter fick en tjockare tidning som förutom lokalt material också innehöll riks-, utrikes- och sportmaterial.

Det var frågan om gemensamt material som också ingick i KSF Medias tidningar Hufvudstadsbladet och Östnyland.

Sedan december 2016 utkommer Västra Nyland som papperstidning två gånger i veckan med lokalt material.

"Ohyggligt mycket pengar"

I Bruuns och Lundbergs planer skulle den nya tidningen även finnas som e-tidning och ha en egen webbplats där nyheter snabbt kunde publiceras.

- Men det skulle inte ha funnits några underliga appar och annat digitalt.

Hur långt skulle två miljoner euro ha räckt?

- Vi hann aldrig titta på några siffror, men det är klart att två miljoner är ohyggligt mycket pengar. Det skulle ha garanterat att tidningen utkommer fem dagar i veckan, eller allra minst tre dagar.

Staffan Bruun säger i efterhand att han är lättad att det inte blev en affär.

- Jag var inne i en intensiv period av författande och det här skulle ha betytt att jag lagt det på is. Jag skulle delvis ha flyttat till Ekenäs och det hade blivit en jättestor omställning. Men då allt hade runnit ut i sanden så kände jag personligen en lättnad, men det berodde bara på att jag hade annat på gång.

Överlever en tvådagarstidning?

Staffan Bruun anser att västnylänningarna har rätt till en femdagarstidning.

- Två dagar är för litet, det kommer inte att fungera. Det kan inte vara svårt att göra en tidning lönsam, det visar de två åländska tidningarna.

KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, Hangötidningen och Loviisan Sanomat.