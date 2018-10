Man Booker-priset gick till Anna Burns

Anna Burns visar upp sin roman "Milkman" under utdelningen av Man Booker Prize of Fiction i Guildhall i London den 16 oktober 2018.

Anna Burns visar upp sin roman "Milkman" under utdelningen av Man Booker Prize of Fiction i Guildhall i London den 16 oktober 2018. Bild: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Det prestigefyllda brittiska litteraturpriset "The Man Booker Prize" går i år till den nordirländska författaren Anna Burns för hennes roman "Milkman".

Romanen "Milkman" handlar om en ung kvinna som ofrivilligt uppvaktas av en äldre man, en paramilitär.

Den utspelar sig i vad som förefaller vara Belfast under 1970-talet, men staden är namnlös i boken.

Författaren Anna Burns, 56, är bosatt i England, men född i Belfast och hon är den första nordirländska författaren som tilldelas The Man Booker Prize.

Enligt prisjuryns ordförande Kwame Anthony Appiah handlar romanen om vad som händer i ett djupt splittrat och sekteristiskt samhälle och vad skvaller och rykten kan leda till.

Enligt Appiah var juryn enhällig i sitt beslut och han beskriver Burns berättarröst som "häpnadsväckande" och säger att hon använder språket "på ett sätt som du aldrig hört tidigare".

De sex böcker som var nominerade för 2018 års The Man Booker Prize. De sex böcker som var nominerade för 2018 års The Man Booker Prize. Bild: EPA-EFE/NEIL HALL

Burns gav ut sin första roman "No Bones" 2001 och nominerades för litteraturpriset Orange Prize for Fiction 2002. Hon har också skrivit romanen "Little Constructions".

Bookerpriset, som instiftades 1969, ges ut årligen till den författare som enligt juryn givit ut den bästa romanen på engelska som originalspråk.

Burns sade sig vara helt överväldigad av priset. Boken tog en lång tid att slutföra och - som så många författare - har hon fått kämpa med ekonomin under alla år sedan sin debut.

Prissumman är 50 000 brittiska pund.

- Jag ska betala mina skulder och leva på vad som blir kvar, sade Burns då hon blev tillfrågad om vad hon ska göra med summan.

Källor: themanbookerprize.com, Reuters, AFP