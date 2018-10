Saknar du något? - Det kanske finns på polisens hittegodsbyrå

Under onsdagen höll polisen i Vasa sin höstauktion där folk fick bjuda på upphittade cyklar. Byråsekreterare Ann-Louise Olén på polisens hittegodsbyrå har under sin tid sett folk komma in med det mesta man kan tänka sig.

Polisen håller traditionsenligt en höstauktion och en vårauktion. Nu på hösten är det cyklar som gäller och på våren är det cyklar och allt möjligt annat.

Årets höstauktion bestod av 39 cyklar, vars ägare inte hört av sig inom utsatt tid. Därmed får polisen auktionera ut dem.

Cyklarna brukar gå för allt mellan fem och ett par hundra euro. Jopo-cyklar är populära och dem brukar folk bjuda ordentligt på. Årets höstauktion innehöll dessvärre inga Jopo-cyklar.

Cyklar som ska auktioneras ut. Upphittade cyklar på polisens bakgård i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Plånböcker, mobiltelefoner och löständer

Utöver cyklar kommer folk in med allt möjligt till polisens hittegodsbyrå.

- Plånböcker, mobiltelefoner, smycken, ryggsäckar, nycklar... räknar byråsekreterare Ann-Louise Olén upp.

I lagret finns också till exempel skidor, byggmaterial och ett antal mopedhjälmar.

Till det mest uppseendeväckande som lämnats in under Oléns tid hör en uppsättning löständer.

Förutom de goda medborgare som kommer in med saker, plockar också polispatrullerna med sig övergivna och upphittade saker och hämtar dem till hittegodsbyrån.

Sakerna hittas till exempel i diken, på bussar och i restauranger.

Mobiltelefoner hör till de saker som ofta lämnas in till hittegodsbyrån. Lyssna på radio med din mobil. Bild: Yle/Stefan Nordgren

Du har åtminstone tre månader på dig

Olén ser gärna att folk som tappat bort saker eller blivit bestulna skulle besöka polisstationen och hittegodsavdelningen mer ofta. Polisen har en skyldighet att hålla kvar sakerna i tre månader och en dag.

Efter det kan den som hittade saken få den, om hen så önskar. Det finns dock undantag. Till exempel mobiltelefoner och datorer får inte lämnas över till upphittaren, på grund av integritetsskyddet.

Mobiltelefoner och datorer förstörs om ingen hämtat ut dem inom utsatt tid.

Ett sparat kvitto kan vara avgörande

Om någon tror att det är bara att vandra in på polisstationen, peka på en cykel och hävda att man är ägaren, så tror den fel.

Hur ska man bevisa att man är ägaren?

- Gärna ett kvitto, nyckeln, ramnummer och kanske ett foto på cykeln, säger Olén.

Vad gäller då till exempel smycken kan det också vara avgörande med ett kvitto eller bilder.

Kan ni ha saker att ligga på hyllorna i flera års tid?

- Nej. De går nog åt under våra auktioner. Än har inget lämnat kvar, säger Olén.