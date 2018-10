Svenska Yle tar de första stegen mot röststyrda nyheter i Finland – såhär kan du tala med oss

Svenska Yles innehåll går att kalla på via röststyrning med Google Assistent, Amazon Echo och Radiot.fi. Endast Google erbjuder stöd för svenska, Radiot.fi fungerar på finska och Amazon på engelska.

Google Assistant och Home

Alla Android-telefoner med Android 5.0 eller senare bör kunna få Assistent. Googles egen specifikationssida hittas här. Ytterligare behöver man ha telefonens systemspråk ställd in till "Svenska (Sverige)".

Sedan kan man ta del av Svenska Yles nyheter på två olika sätt. Det ena är att ställa in Svenska Yle som din personliga nyhetsleverantör. Och den andra är att öppna kontakten till Yle genom att öppna assistenten och säga "prata med Svenska Yle".

Prata med Svenska Yle

För att öppna assistenten håll hemknappen intryckt i ca 2 sekunder eller säg "Ok Google" till din apparat. Om assistenten har svårt att förstå ordet "Yle" prova att ändra din intonation som om du skulle säga "yylle", med långt y-ljud.

Följande röstkommandon stöds:

lyssna på nyheter - för den senaste nyhetssändningen

lyssna på *radiokanal* - be t.ex. om Yle X3M eller Vega.

lyssna på *regional radiokanal* - be t.ex. om Vega Österbotten

Aktuellt 17

Slaget efter tolv

poddar - och säg till följande poddens namn som du vill lyssna på, t.ex. "poddar" och sedan "bokpodden" för Hietanen & Henriksson

nyheter på *språk*, det går att välja mellan finska och engelska

Det går också att be om senaste nytt från Svenska.yle.fi:

nyhetsrubriker

nyhetsrubriker från *region* - be t.ex. om "nyhetsrubriker från Östnyland"

På engelska

Det går också att kalla på Svenska Yle på engelska med begränsad funktionalitet. Säg då "talk to Swedish Y.L.E.". Då kan man be om nyheter på svenska, finska eller engelska. Då är kommandona "news / news in Finnish / news in English".

Yle som din personliga nyhetskälla

För att ställa in Svenska Yle som din personliga nyhetskälla öppna appen som heter endast "Google" på din androidtelefon. Välj Mer >> Inställningar >> Google Assistent Inställning >> Nyheter >> Yle Nyheter.

Som bäst finns där Yle Nyheters radionyheter, men också här utökas utbudet inom kort.

Assistant på iPhone

För användare av Apples finländska App Store är tyvärr inte Google Assistent-appen tillgänglig ännu. För den svenska och de övriga stödda länderna finns applikationen som ger full Assistent-funktionalitet.

Övriga plattformer

Amazon Alexa och Echo

För finns Yles nyheter på svenska, finska och engelska som sk. "flash briefings" som man kan lagra via sina inställningar, och på så vis få Yles nyheter.

Radiot.fi

Applikationen Radiot.fi (Android / iOS) är ett finsk samarbete där sgs alla finländska radiokanaler har sitt utbud. Appen har också en röststyrningsfunktion på finska där man kan be om att spela upp program eller kanaler.

Stöd för Microsofts Cortana eller Apples smarthögtalare finns inte ännu.