Svenska Yle tidigt ute med att testa röststyrning – nu kan du lyssna på nyheter, poddar och aktualitetsprogram

Nu kan du be din smarta Home-högtalare eller Androidtelefon spela upp Svenska Yles senaste nyheter, poddar, aktualitetsprogram eller radiokanaler, efter att Googles röststyrda assistent har fått svenskt språkstöd. Yle är det första mediebolaget i Finland som erbjuder tjänster på plattformen. Utbudet av innehåll och tjänster som Svenska Yle erbjuder utökas längs hösten.

Svenska Yles senaste nyheter finns nu tillgängliga i Google Assistent. Röststyrningen fungerar med alla apparater som stöder Google Assistent, inklusive den smarta högtalaren Google Home.

Det betyder att du kan be din Androidtelefon spela upp Yles nyheter på svenska. Du kan antingen välja Svenska Yle som en av dina nyhetskällor i inställningarna, eller säga “prata med Svenska Yle” och sedan be att få höra nyheter. Du kan också be om att få höra nyheter på finska genom att säga “nyheter på finska”.

“För Yle är röststyrningen ytterligare ett sätt att distribuera ljudinnehåll till publiken. Satsningen på röststyrning känns naturlig, eftersom vi på Yle har ett stort kunnande och en lång erfarenhet av att skapa kvalitativt audioinnehåll”, säger Johanna Törn-Mangs, chef för medier och utgivning på Svenska Yle.

Röststyrning växer snabbt – Yle vill vara föregångare

De digitala assistenterna har utvecklats i rask takt de senaste åren och blir hela tiden mer användarvänliga. Röststyrning kan idag användas bland annat för att få information, utnyttja olika tjänster eller som ett slags fjärrkontroll i smarta hem.

På de engelskspråkiga marknaderna växer lyssnandet med hjälp av smarta assistenter väldigt snabbt just nu. Enligt de senaste siffrorna bor ungefär en femtedel av amerikanerna i ett hushåll där det finns en smart högtalare. Många talar om en revolution i klass med den som ägde rum när smarttelefonerna slog igenom.

“Nu när olika röststyrningstjänster börjar finnas tillgängliga också på svenska tror vi att röstassistenterna kommer att slå igenom i Norden. Vi vill vara tidiga med att testa hur Svenska Yles innehåll fungerar på de nya plattformarna för att snabbt kunna erbjuda vår publik en så smidig upplevelse som möjligt ”, säger Törn-Mangs.

Via röststyrning och taligenkänning är det också lättare för blinda och synskadade att få tillgång till olika tjänster. För Yle är det viktigt att göra innehållet tillgängligt även för användare med nedsatt syn eller hörsel.

Utbudet av Yles röststyrda innehåll och tjänster kommer att öka

Till en början är det endast nyhetssändningar, en del poddar och aktualitetsprogram från Svenska Yle som finns tillgängliga via röststyrning, men utbudet kommer att öka efterhand.

“Vi har allt från radionyheter till poddar och hörspel som lämpar sig perfekt för röststyrning. Utbudet av innehåll och tjänster som vi erbjuder utökas under hösten”, säger Mikael Hindsberg, som är konceptutvecklare vid Svenska Yle.

Det finns inte ännu klara besked om när språkstöd för finska kommer till de olika röststyrda plattformarna.

Yles nyheter på svenska, finska och engelska är också tillgängliga via Amazons Alexa-assistent och Echo-högtalare, men där saknas stöd för svenska och finska som tilltalsspråk.

Den finländska radioappen Radiot.fi (Android / iOS) erbjuder finskspråkig röststyrning med så gott som hela det finländska radioutbudet, inklusive Yles samtliga kanaler.