Leonora ny etta på Vegatoppen - rösta här!

Den här veckan tog sig Leonora från utmanarplats till toppen av den finlandssvenska hitlistan. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Freda Olkinuora Band och Emeline Sigfrids?

Leonora är ny etta på Vegatoppen med My New Chapter. KAJ knep andra platsen med Dehär e min by.

Vi fortsätter precis som tidigare med två hungriga utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Emeline Sigfrids utmanar med låten Endless Days

- När jag skriver låtar tänker jag sällan på det jag för stunden går igenom eller upplever. Men efter ett tag så inser jag att texterna kan appliceras på mitt liv och mina känslor. Det gäller också för Endless Days, berättar Emeline.

Freda Olkinuora Band utmanar med låten Hämta hit sommaren igen

Jamsessionerna för tjugo år sedan har nu resulterat i en höstlåt med en rätt så dyster inledning.

- Det är en betraktelse av livet som tar en dvala efter sommaren, säger Freda.

1. (ny) Leonora / My New Chapter: 20.6 %

2. (1) KAJ / Dehär e min by: 14.9 %

3. (ny) Roland Junell feat. Geir Sundstøl / Rainfulness: 13.2 %

4. (2) Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 12.8 %

5. (5) Rickard Eklund / Hjärta utvärtes: 12.5 %

6. (6) Risto Tammilehto med vänner / En varm sommardag: 6.8 %

7. (3) Johnny Söderback / En flicka från igår: 5.4 %

8. (4) Sam Zimon / Back Before You Know: 4.9 %

9. (8) Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 4.6 %

10. (7) Désirée Saarela & Maria Kalaniemi / Den som jag en gång var: 4.3 %

