"Rymden ger plats för fantasi" - planetariet vid Tuorla observatorium fyller tio år

Planeettoja kyllä löytyy, mutta onko niillä elämää?

Uusia planeettoja löytyy kiihtyvällä tahdilla, mutta onko niillä elämää? Kysymykseen on kaksi päinvastaista vastausta; joko elämää on tai sitä ei ole. Kumpi on todennäköisempi? Riippuu keneltä kysyy, kertoo astrobiologi Kirsi Lehto.