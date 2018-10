Fem personer vill bli kommundirektör i Malax

Fem personer har sökt jobbet som kommundirektör i Malax. Fullmäktigeordförande Lorenz Uthardt (SFP) säger att det kan bli aktuellt med en förlängning av ansökningstiden.

Ansökningstiden gick ut idag, fredag, klockan 15. Under den sista dagen fick man in ett par ansökningar till, under torsdagen var nämligen ansökningarna tre till antalet.

De fem sökande är:

- Marcus Beijar, politices magister, Korsholm

- Tapio Heilala, provisor, Bekkjarvik (Norge)

- Jenny Malmsten, politices magister, specialyrkesexamen i ledarskap, Korsholm

- Jaana Niemelä, politices doktor, Rovaniemi

- Martin Norrgård, politices magister, Vasa

Kommunfullmäktiges ordförande Lorenz Uthardt sade tidigare att tre sökande var i det minsta laget.

Är fem tillräckligt?

- Vi ska se. Jag, styrelseordförande och ett antal andra ska träffas på måndag för att diskutera hur vi går vidare, säger Uthardt.

Den tidigare kommundirektören i Malax, Mats Brandt, tog över som stadsdirektör i Nykarleby nu i höst. Förvaltningsdirektör Jenny Malmsten (som också är en av de sökande) sköter uppdraget som tillförordnad kommundirektör tills en efterträdare är utsedd.