Filmrecension: A Star is Born – Lady Gaga och Bradley Cooper som skönt kärlekspar i evig Hollywoodsaga

Det här är Hollywood-favoriten som nu blir film för fjärde gången. Alla talar om stjärnartisten Lady Gaga som långfilmdebuterar, och inte utan orsak. Mycket tack vare henne fylls denna förutsägbara romantiska tragedi med liv och autentiska känslor. Och som tips, ta med näsdukar till biosalongen.

A Star is Born är kärlekshistorien om två artister med totalt motsatt riktning; den alkoholiserade tinnitusplågade medelåldersmannen som ännu fyller stora arenor, och den unga begåvade underdog-kvinnan som han upptäcker och skuffar fram i karriären.

Versionerna från 1937 hade Hollywoods filmvärld som ram, 1954 var en musikal, men 1976 (då med Barbara Streisand och Kris Kristofferson) flyttades historien till musikvärlden. Där rör vi oss också nu, det är stora arenor, påträngande fans, beräknande agenter, och en konkurrens mellan ”äkta” rockmusik och ”ytlig” danspop.

Här har Jackson Maine (Bradley Cooper, känd bl.a från Hangover-filmerna) nyss avslutat en stadionkonsert, då spriten i limousinen tar slut söker han upp en bar, råkar snubbla in till ett ställe där Ally (Lady Gaga) uppträder och med sin scennärvaro väcker en låga hos Jackson. Förälskelse följer, riktig förälskelse. Men för Jackson handlar det förstås också om att skaffa sig själv tilläggstid, hitta en hungrig vacker själ som han får hjälpa och vara nära.