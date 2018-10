Barkov som blev överkörd av Ovetjkin gjorde ett elegant straffmål då Florida tog sin första seger – se tacklingen och målet

Florida ledde mot Washington med 4–1 i den första periodpausen men lyckades inte knyta säcken. En sen kvittering av Nicklas Bäckström innebar att målkalaset gick till straffar där Florida drog det längre strået. I matchen mellan Nashville och Calgary drog Pekka Rinne på sig en skada och blev utbytt. Uppenbarligen var någonting på tok, konstaterade Nashvilles chefstränare.

Florida Panthers, som i tisdags mot Philadelphia Flyers förvandlade ett 2–5-underläge till 5–5 och slutligen en strafförlust, fick en smakstart på matchen mot de regerande Stanley Cup-vinnarna Washington Capitals.

I den första periodpausen stod det 4–1 till Florida, vilket fick Washingtonmålvakten Braden Holtby att tacka för sig. Floridas förstacenter Aleksander Barkov hade före det snyggt hunnit spela fram till Jevgenij Dadonovs 2–1-mål i powerplay.

I den andra perioden fortsatte målkalaset, men då var det Washington som stampade takten. Klockan stannade på 33:15 då Devante Smith-Pelly bröt sin 35 matcher långa målfria grundseriesvit och satte in 4–4-pucken bakom James Reimer i Floridamålet. Därefter hade även Reimer gjort sitt i matchen.

I den tredje matchen stod Washingtons affischnamn Aleksandr Ovetjkin för en snygg tackling på Barkov. Se tacklingen på Twitter.

Målvaktsreserverna Pheonix Copley och Michael Huthinson släppte bara in ett mål var. Washingtons 5–5-kvittering kom med bara 1:25 kvar på klockan. Nicklas Bäckström stod för kvitteringen i spel med sex mot fyra.

Matchen gick till straffar där Florida drog det längre strået. Där lyckades Aleksander Barkov som stod för ett snyggt mål.

Juho Lammikko spelade i Floridas namnstarka fjärde kedja med Troy Brouwer och Mike Hoffman på kanterna. Det gick inget vidare för den kedjan, Lammikko spelade i under sex minuter och noterades för -3 i plus/minus-statistiken.

Floridas Vincent Trocheck och Jonathan Huberdeau med 1 + 2 = 3 samt Washingtons Lars Eller (0 + 3 = 3) utmärkte sig i poängprotokllet.

För Florida, som bara har spelat fem matcher så här långt, var segern säsongens första. Laget har nu fyra poäng. Washington har åtta poäng på sju matcher och är strax nedanför slutspelsstrecket.

Hintz tog inte vara på chansen

I matchen mot Minnesota Wild fick Dallas Stars klara sig utan sin skadade stjärnanfallare Aleksandr Radulov (3 + 7 på 10 matcher). Det öppnade upp för Roope Hintz som fick spela högerytter i Dallas förstakedja tillsammans med Jamie Benn och Tyler Seguin.

Devan Dubnyk i Minnesotas mål gjorde en bra match och hjälpte till att hålla siffrorna nere. Matchens första mål kom tidigt i den tredje perioden då Dallas 18-åring Miro Heiskanen skickade in en puck som Jason Spezza snyggt styrde in förbi Dubnyk. Passningspoängen var Heiskanens andra för säsongen.

Därefter var det färdigjublat för Dallas. Matt Dumba kvitterade framspelad av Mikael Granlund till 1–1 efter 49:37 och tre minuter senare skickade Ryan Suter in en puck framför målet som styrdes in via Dallasbacken Esa Lindells skridsko. 2–1 till Minnesota.

Zach Parise punkterade till sist matchen med 3–1 i tomt mål.

Granlund spelade i över 19 minuter, vilket var mest av Minnesotas anfallare. Mikko Koivu var tvåa på 18:45.

I Dallasförsvaret fick Lindell (27:14) spela i nästan halva matchen, bara backparet John Klingberg (27:18) spelade mer.

Granlund har nu gjort 2 + 3 = 5 poäng på sju matcher i Minnesota som i och med segern passerade Dallas och klamrade sig över slutspelsstrecket.

Rinne utbytt

Nashville Predators var i matchen mot Calgary Flames ute efter sin fjärde raka seger. På resultattavlan var det Nashville som tog initiativet, då laget inte låg under en enda gång. Efter 42:20 kvitterade Calgary för tredje gången i matchen då en fri Sam Bennett överlistade Pekka Rinne i Nashvillemålet.

I samband med 3–3målet kolliderade lagkamraten Kevin Fiala med Rinne. Före det hade Fiala i den andra perioden både gjort ett mål och spelat fram till ett. Hans två första poäng på sju matcher den här säsongen.

Rinne fortsatte att spela i ett par minuter men hade efter 45:09 spelat klart. Juuse Saros hoppade in och räddade samtliga nio puckar.

Nashvilles 4–3-segermål gjordes efter 46:31 genom kultspelaren Zac Rinaldo och Filip Forsberg punkterade matchen med sitt 5–3 i tom kasse i matchens sista minut.

Det är fortfarande oklart vad Rinne drabbades av och om han kommer att missa matcher.

– Det var inte vårt beslut, så uppenbarligen var någonting på tok, sade Nashvilles chefstränare Peter Laviolette om målvaktsbytet till journalisten Thomas Willis efter matchen.

Nashvilles fjärde raka seger innebär att laget har tolv poäng efter sju matcher. Det räcker till en förstaplats i hela NHL. Toronto Maple Leafs är tvåa på lika många poäng.

Resultat:

Washington – Florida 5–6 (efter straffar)

FLA: Aleksander Barkov 0 + 1 = 1, +/- 0, 25:26

FLA: Juho Lammikko 0 + 0 = 0, - 3, 05:51

Dallas – Minnesota 1–3

DAL: Miro Heiskanen 0 + 1 = 1, -1, 19:41

DAL: Roope Hintz 0 + 0 = 0, +/- 0, 17:26

DAL: Julius Honka 0 + 0 = 0, +/- 0, 14:58

DAL: Esa Lindell 0 + 0 = 0, - 1, 27:14

MIN: Mikael Granlund 0 + 1 = 1, +2, 19:16

MIN: Mikko Koivu 0 + 0 = 0, +2, 18:45

Calgary – Nashville 3–5

CGY: Juuso Välimäki 0 + 0 = 0, +/- 0, 15:53

NSH: Miikka Salomäki 0 + 0 = 0, -1, 05:56

NSH: Pekka Rinne 15/18 räddningar, 45:09

NSH: Juuse Saros 9/9 räddningar, 14:51