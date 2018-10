Mannen som vandrade in på polisstationen och erkände sina brott

Döm förvåningen på polisstationen i Esbo då en man vandrade in genom dörren och erkände att han hade brutit sig in i flera bostäder. Inget motsvarande har inträffat i mannaminne.

En helt vanlig majmorgon vandrade Jari (fingerat namn) in på polisstationen i Esbo. Då en poliskonstapel från ekonomiroteln kom till jobbet upptäckte han mannen, som hade något att berätta: han ville erkänna en räcka bostadsinbrott.

Polisen föreslog att de skulle ta en åktur tillsammans. De åkte omkring i olika bostadsområden i Esbo och Jari pekade ut hus efter hus som han hade brutit sig in i.

En stor del skulle fortfarande vara ouppklarade om inte Jari självmant hade erkänt sina synder - vilket åklagaren senare också påpekade.

- Jag har aldrig haft en liknande klient, säger Jaris försvarsadvokat Risto Leiviskä.

- Mycket vatten ska rinna under broarna före samma sak händer igen, kommenterar i sin tur förundersökningsledaren Janne Saari.

Jari berättade att han oftast hade gjort inbrotten ensam eller med en kompis, som enligt Jari ofta var berusad.

På fredagarna åkte de omkring och spanade in intressanta inbrottsobjekt. Om ingen verkade vara hemma så bröt de sig in under natten till lördagen.

Oftast bröt sig Jari in i bostäderna genom att kasta in en sten genom fönsterglaset i terrassdörren och därefter öppna dörren.

Bara en gång reagerade en granne på ljudet och kom för att se efter vad som stod på. Då gömde sig Jari bakom en buske och väntade där en stund tills grannen gick hem. Då fortsatte han med inbrottet.

Till ett av husen hittade Jari en reservnyckel i ett lider och kunde på så sätt bryta sig in.

Ett annat hus stod olåst.

- Jag hade nog inte tidigare undersökt något annat hus lika grundligt. Jag minns att jag var arg då jag lämnade huset, eftersom jag inte hittade något att ta med mig, berättade Jari för polisen.

- Jag hade förorsakat någon annan smärta - helt i onödan. Jag försöker alltid att inte stöka till. Jag har lärt mig genom åren att man inte behöver vara så stökig.

I verkligheten lämnade Jari - eller hans kumpan - kaos efter sig i åtminstone en bostad.

I en annan bostad började inbrottslarmet plötsligt tjuta - men eftersom ingen tycktes reagera på larmet så fortsatte Jari och hans kumpan sin räd efter ett tag.

Vända blad

Efter en tid ville Jari på grund av familjeskäl vända blad och fortsätta på ny kula.

Därför erkände han sina brott för polisen. Men han har konsekvent vägrat att uppge något motiv för sina brott - varken för polisen eller i rätten.

Det går att mota bort inbrottstjuvar som Jari.

Kriminalkommissarie Janne Saari säger att det lättaste sättet är att skaffa sig ett säkerhetslås. Det förhindrar att man kan öppna dörren inifrån fastän till exempel fönsterrutan är krossad.

Ett annat sätt är att skaffa lampor med rörelsedetektorer. Inbrottstjuvar är alltsom oftast ljusskygga typer.

Risken för att råka ut för ett inbrott är ändå ganska låg. Största delen av Jaris inbrott skedde i området invid Västra Nylands polisstation med ett invånarantal på nästan en halv miljon.

Antalet inbrott utförda av yrkeskriminella är ungefär 150 per år.

I september dömdes Jari till tio månaders ovillkorligt fängelse. Dessutom ska han betala en ersättning åt offren på sammanlagt över 40 000 euro. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Artikeln baserar sig på Poliisit hämmästyivät, kun varas tuli tekemään harvinaisen tunnustuksen skriven av Tuomo Björksten och Teemu Kiviniemi.