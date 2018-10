Du får inte dö på länge än, Gösta Ågren!

Här tävlar du mot Toni Morrisons "They shoot the white girl first" och August Strindbergs "Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen".

Eller till och med Franz Kafkas "Någon måste ha baktalat Josef K, ty en morgon blev han häktad utan att han hade gjort något ont." (Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.)

Du kan ge de stora mästarna en match med börjor som "Tiden var mogen" (Timmermannen, 1996), "Fars händer liknade stela handskar (I det stora hela, 2011) och "Mänskligheten färdas mot stora svar" (Kväll över seklet, 1996).

Och så förstås början av Jär. Som finns med i min personliga tio i topp-lista över de bästa inledande meningarna i världslitteraturen: "Den första vinternatten frös kaninen till sten i sin bur". Där satt den!