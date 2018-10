Långtradarchaufför om brister i den tunga trafiken: ”Om lastbilens släp lossnar är det slarvigt påsatt, knappast något fel på låset”

Dåliga bromsar, påhängsvagnar som lossnar och manipulerade färdskrivare. Polisens övervakning av den tunga trafiken har lett till många anmärkningar, böter och till och med körförbud. Yrkestrafikanter anser att problemet beror på stress och prat i telefon. Bilparken är i ganska bra skick.

- Man ska hinna göra mycket på kort tid, det blir nästan panik och då blir vissa saker kanske ogjorda för att man helt enkelt glömmer, säger Magnus Lindgren, en av ägarna i transportföretaget MHL-Trans som finns i Tenala.

Magnus Lindgren har lång erfarenhet av transporter. En man med svart keps och jacka sitter bakom ratten på en svart bil. Bild: Tiina Grönroos / YLE

Ett stressmoment är telefonen, tillägger Magnus Lindgren.

- Om den ringer samtidigt som man till exempel kopplar en vagn kan det hända att man missar eller glömmer något.

Lindgren får medhåll av en av de anställda, Mikael Wikstedt.

- Telefonen borde lämnas i bilen när man är ute och jobbar, säger Wikstedt. Om lastbilens släp lossnar är det slarvigt påsatt, knappast något fel på låset.

Mikael Wikstedt kör motorcykel på sin fritid. På jobbet är det fler hjul som gäller. en man med keps o orangefärgad reflexväst som har en långtradare med släp bakom sig Bild: Tiina Grönroos / YLE

Några större brister i fordonsparken ser Mikael Wikstedt inte.

- Jag som rör mig på vägarna varje dag tycker tvärtom att bilparken har förnyats, säger Wikstedt och syftar då på lastbilar och långtradare.

- Klart det finns bilar som är i sämre skick, men så har det alltid varit och kommer så att förbli, tillägger han.

De vanligaste felen kan vara lampor som inte lyser eller lås som inte fungerar för att de är dåligt smörjda.

Mikael Wikstedt ser det ändå som chaufförernas sak att anmäla till sin arbetsgivare om eventuella fel och om möjligt själv åtgärda bristerna.

Ulf Österman i Karis är företagare inom transportbranschen. Hans företag utför också bärgningstjänster.

- Bärgningarna har ökat eller åtminstone inte minskat, säger Österman.

Ulf Österman har sett slitna däck och dåligt fastsatta släp, men oftast är det ett litet elektroniskt fel som stoppar långtradaren. en man med röd väst står framför en röd bärgningsbil. Bild: Tiina Grönroos / YLE

Också Österman är av den åsikten att fordonsparken inom den tunga trafiken är i relativt bra skick.

- Mestadels är det små, elektroniska fel som gör att bilen stannar. Visserligen kan vi ibland se slitna däck, men medeltalet är hyfsat, säger Ulf Österman.

Det vanligaste felet som uppdagas i polisens övervakningar är bromsar som inte fungerar.

Kombinationen slitna däck, dåliga bromsar och snöyra är inte den bästa vare sig man kör långtradare eller personbil. Däck i snöyra. Bild: YLE/ Tiina Grönroos

För en personbilsförare kan det låta som helt horribelt, men Ulf Österman säger att det inte är ett medvetet slarv eller någon stor katastrof för en långtradare.

- I dagens läge när du har många axlar under bilen kan ingen chaufför märka om bromsen tar svagare under något enstaka hjul. Det är endast i samband med besiktningar sådant kommer fram, säger Ulf Österman och menar att långtradaren trots det kan bromsa in helt bra.

Om låset inte är ordentligt fast kan bilen inte gå hårdare än 20 kilometer i timmen

Dagens långtradare har många finesser som varnar om något har blivit ogjort.

- Vi har en bil här som har en lampa i draganordningen som börjar lysa om dragkroken inte är ordentligt fast, förklarar Magnus Lindgren.

-Vi har också en bil, en trailerdragare som har en givare i dragbordet. Om låset inte är ordentligt fast kan bilen inte gå hårdare än 20 kilometer i timmen, tillägger Magnus Lindgren.

Bra att polisen övervakar

På MHL-Trans i Tenala tycker man att det är bra att polisen övervakar den tunga trafiken, men med vissa förbehåll.

Mikael Wikstedt som är anställd vid företaget tycker det är bra att polisen håller koll på den tunga trafiken eftersom det finns brister i bland annat kör- och vilotider.

- Nog kan man ta bort registerplåtarna i väntan på att felen repareras, säger Håkan Lindgren, delägare i MHL-Trans.

Håkan Lindgren efterlyser statistik på hur många långtradare som får grönt ljus vid polisens razzior. en man i grå-orange kläder ser in i kameran. Bakom höstgula och -röda lövträd. Bild: Tiina Grönroos / YLE

- Ibland kan det vara endast en bil som försätts i körbud, men får all uppmärksamhet. De bra bilarna märks aldrig i statistiken, tillägger Håkan Lindgren.

- Vi hade för en tid sedan en bil som fick körförbud, säger Magnus Lindgren. Bilen hade däremot inget fel. När vi förde bilen till märkesservice kunde ingen på verkstaden hitta det fel som polisen hade uppgett.

Magnus Lindgren bad polisen förklara närmare varför bilen försattes i körförbud, men fick inget ordentligt svar.

- De sade att de bara fattade det beslutet. Det här kostade oss sju dagar som bilen var ur trafik, berättar Magnus Lindgren och efterlyser klokare beslut och motiveringar.

Felet ligger mellan ratten och ryggstödet?

Stress, pressade tidtabeller och slarv är enligt de yrkestrafikanter Yle Västnyland har pratat med de största orsakerna till att polisen bötfäller eller att det sker olyckor.

En annan orsak är bristande yrkesskicklighet och körstil.

Slocknar anti-spin och anti-sladd så slocknar tyvärr också många chaufförers körkunskaper

- Felet med dagens chaufförer är att de inte märker att vägbanan ändrar vid olika väder, säger Ulf Österman i Karis.

- Sedan är nästan alla person- och lastbilar i dag utrustade med olika hjälpredor som anti-spin och anti-sladd. Slocknar något av de här systemen slocknar tyvärr också många chaufförers körkunskaper, säger Ulf Österman.

För yrkestrafikanter ordnas varje år obligatoriska kurser och vidareutbildningar.

- Vi har våra direktiv och säkerhetskurser som våra chaufförer går på, säger Håkan Lindgren vid MHL-Trans.

- Det är visst fem eller sex dagar per år. De kostar en hel del men visst är det bra att chaufförerna går på kurser som upprätthåller deras arbetsfärdigheter, säger Magnus Lindgren, bror till och affärskompanjon med Håkan Lindgren.

Konstgödsel till jordbrukarna i Tenala så att potatisarna ska bli stora och fina. Mikael Wikstedt övervakar när lasten lossas. en man i orangefärgad reflexväst uppe i en långtradare lastad med stora vita säckar som innehåller konstgödsel. Bild: Tiina Grönroos / YLE

Den här veckan (15-21.10) håller polisen extra koll på den tunga trafiken.

De effektiverade övervakningarna av långtradare och lastbilar har varit en av polisens trafiksatsningar i år och de har också lett till en hel del böter för långtradare som rört sig längs de västnyländska vägarna.