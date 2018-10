Anaheim hyllade Paul Kariya – då förstörde Ristolainen och Buffalo festen

Rasmus Ristolainen gjorde sitt första mål för säsongen då hans Buffalo besegrade Anaheim med 4–2. Inför matchen fick Paul Kariya se sin tröja hissas upp i taket, som den andra spelaren i Anaheim efter Teemu Selänne. Det är alltid en ära att nämnas i samma sammanhang som Teemu Selänne, säger Kariya.

Det var dukat för fest i Anaheims hemmahall på söndagskvällen. Inför mötet med Buffalo skulle klubben hylla Paul Kariya som spelade för Anaheim i nio säsonger mellan 1994 och 2003.

Flera tidigare lagkamrater höll tal och sedan hissades Kariyas tröja med nummer nio upp i taket. Där hänger den nu bredvid Teemu Selännes nummer åtta.

– Nummer åtta har varit lite ensam där uppe. Man kan inte med ord beskriva vad Paul Kariya har gjort för den här organisationen, sade Selänne då han presenterade sin vän och tidigare lagkamrat.

Den fruktade anfallsduon Selänne/Kariya är de enda i Anaheims historia som fått sina nummer pensionerade.

– Det var en perfekt kväll och jag blev väldigt rörd. Jag kommer att minnas det här under resten av livet. Det är alltid en ära att nämnas i samma sammanhang som Teemu Selänne, säger Kariya efter ceremonin.

Paul Kariyas tröja hissas upp i taket Bild: John Cordes/Icon Sportswire

Ristolainen gjorde segermålet

Då matchen väl kom igång förstörde Buffalo festen. Anaheim ledde med 2–0 efter drygt halva matchen men då kom gästerna igång på allvar. Laget reducerade och kvitterade i slutet av mittperioden och i början av den sista tog man ledningen.

Buffalo spelade i numerärt överläge då Rasmus Ristolainen prickade in sitt första mål för säsongen. Ristolainen sköt från blålinjen och pucken gick in via ribban. Backen som spelade drygt 24 minuter i matchen har nu gjort 1+3=4 poäng på nio matcher den här hösten.

I slutsekunderna gjorde Patrik Berglund 4–2 i tom bur och det notoriska bottenlaget Buffalo tog sin andra raka seger.

Förutom Ristolainen var två andra finländska backar i elden i natt. Både Henri Jokiharju och Juuso Välimäki fick lämna isen utan poäng.

Resultat:

Chicago – Tampa Bay 3–6

CHI: Jokiharju 0+0, -1, 19:31

NY Rangers – Calgary 1–4

CGY: Välimäki 0+0, +1, 17:00

Anaheim – Buffalo 2–4

BUF: Ristolainen 1+0, -1, 24:07

Bildkälla: Viasat