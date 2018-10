Dåliga nyheter för handbollslandslaget: Sundberg ur spel i 6–8 veckor – "tvåtimmarsflyget till Tyskland kommer kännas extra långt nu"

Handbollslandslaget dras med en hel drös med skador inför det stundande EM-kvalet. En av de skadade är Richard Sundberg, som ådrog sig en ledbandsskada i träningslandskampen mot Japan i söndags. Sundberg blir borta i 6-8 veckor, men hoppas kunna bidra i landslaget igen efter årsskiftet.

För Finlands herrlandslag är läget snudd på prekärt inför det stundande EM-kvalet i handboll. Flera spelare, däribland Richard Sundberg går skadade och kan inte delta i inledningen.

Sundberg skadade sig under söndagens träningslandskamp mot Japan.

– Det var en matchsituation i försvaret. Bollen var egentligen helt någon annanstans och jag tittade åt det hållet. Och så plötsligt flyger en japan och den andra mittförsvararen in rakt på mitt knä och så

böjs det inåt, och så kände jag att något brast, men jag tänkte nu att jag kanske kan fortsätta spela. Men sedan medan de torkade golvet så märkte jag att min rörelse började försvinna i knäet. Så kunde jag inte mera spela efter det, säger Sundberg till Yle Sporten.

Jag är borta från familjen och vännerna här och kan i princip inte göra något, inte spela handboll ― Richard Sundberg om skadevilan.

Det är det inre ledbandet i vänster knä som fått sig en törn. Lyckligtvis har det endast delvis gått av, men för Sundberg väntar ändå en relativt lång rehablilitering.

– De brukar säga 6-8 veckor. Det beror lite på hur snabbt det läker och sen att man hinner rehabiltera så att muskelbalansen också är bra. Det beror lite på hur stabilt knäet är, förklarar Sundberg.

Rädd för att få långtråkigt

För Sundberg innebär nu skadan att återvända till en vardag i Tyskland, utan handboll.

– Det som kanske störde mig mest nu när jag bor och spelar i Tyskland är att tvåtimmarsflyget till Tyskland kommer kännas extra långt nu, och jag åker dit och har i princip ingen uppgift där mera. Jag är borta från familjen och vännerna här och kan i princip inte göra något, inte spela handboll. Det kommer nog vara tufft, får se hur det går där.

Sundberg hoppas ändå vara i spelskick igen inom ett par månader:

– Förhoppningsvis kommer jag spela handboll nästa år, 2019. Tror att det är färdigt svängt för detta år.

Flytten till Tyskland gav rejäl skjuts åt motivationen

I våras gjorde Sundberg klart med TSG AH Bielefeld i Oberliga, som är den fjärde högsta nivån i Tyskland. Han var väldigt motiverad under sommaren.

– Det gav nog en extra motivationskick. Redan på sommaren var det med helt annan vilja som jag körde sommarträningen, och motivationen var mycket högre än på många år. Och det fortsatte sedan när jag kom dit.

Sundberg spelade i Grankulla IFK före flytten till Tyskland. Richard Sundberg. Bild: Yle/Janne Karinkanta

Sundberg menar att laget har haft en hel del växtvärk i början av den ordinarie säsongen.

– Vi körde en bra försäsong. Men sen handbollsmässigt var det jobbigt i början med nya spelare och ny tränare men under de tre senaste veckorna har vi spelat riktigt okej handboll, vi ligger väl trea i tabellen och målet är att vara etta då säsongen är slut, säger Sundberg.

Finlands EM-chanser: Jobba genom stentufft kollektiv

Sundberg personliga mål är att kunna bidra i landslaget så mycket som möjligt.

– Jag är bara en liten del av laget och vill tillföra så mycket jag bara kan till hela helheten. Det är mitt mål och det har det alltid varit, berättar Sundberg.

Sundberg anser att Finland får det svårt att hävda sig i det kommande EM-kvalet:

– Det var ju redan känt sedan tidigare då grupperna lottades att vi har det svårt, för handbollen i Europa är stark och vi är inte på den nivån ännu. Tufft kommer det nog att vara. Tjeckien och Vitryssland är nog utomordentliga motståndare.

Richard Sundberg, landslaget. Bild: Handbollsförbundet

Sundberg tror att Finland har små chanser att klara sig om man spelar så som man gjorde i träningmatchen mot Japan i lördags.

– Jag börjar inte tippa några resultat men jag hoppas att vi går in med samma krigarinstinkt och laganda som på lördag mot Japan. Från den matchen har vi mycket att ta in att ta in. Det är det enda sättet finsk handboll klarar sig på, genom ett stentufft kollektiv. Vi har inga världsstjärnor ännu i Finland, vi måste gå in på kollektivet och jobba för varandra,.