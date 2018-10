Glad Räikkönen gav tvivlarna svar på tal: ”Fint att få höra Finlands nationalsång”

Kimi Räikkönen gjorde ett perfekt lopp i USA. Han tog starten och en felfri insats gav den första segern sedan Australien 2013. Mitt jobb går endast ut på att försöka vinna, säger han efter tävlingen.

113 lopp och 2044 dagar. Så länge gick det mellan Kimi Räikkönens 20:e och 21:a seger i karriären. I söndagens tävling i Austin kom den efterlängtade segern för Räikkönen och den första under hans andra sejour i Ferrari.

Räikkönen har emellanåt kritiserats för att han inte vunnit tävlingar sedan återkomsten till det italienska stallet. Nu fick han vinna då karriären i Ferrari lider mot sitt slut.

– Det är inte en så stor sak för mig som för andra. Om jag vinner så gör jag det, om inte så förändras inte livet för det. Jag är glad över segern och att ge tvivlarna svar på tal är roligt för mig, säger han på presskonferensen samtidigt som han poängterar att det inte är riktat mot Ferrari för att han inte fick nytt kontrakt.

– Det är inte så jag menar och jag är inte besviken på stallets val. Jag tror inte folk förstår att jag är glad över vart jag är på väg. Jag har haft en bra tid i Ferrari, jag vann VM och många tävlingar. Jag som förare vill ha nya utmaningar. Saubers högkvarter ligger 40 minuter från mitt hem, det passar mig och familjen.