Djuren får engagerade och intresserade skötare – Brusabystuderande förstår inte kritiken om olämpliga studerande

Uuden poliisihevosen hankinta on pitkä prosessi.

Jos omistat 170-senttisen, noin 8–12-vuotiaan koulutetun ruunan, jolla on sopivan maltillisesti virkaintoa, sillä voisi olla nyt loistava tilaisuus vaihtaa ammattia. Sopimus on määräaikainen, noin kymmenen vuotta, ja sisältää koeajan. Työsuhde-etuihin kuuluu asunto, kaikki ateriat, työvaatteet ja kahden viikon kesälomamatka Haltialan pellolle. Liikuntakin hoituu työpäivän lomassa. Työ sijoittuu usein pyhäpäiville, ja työmatkojakin on luvassa.