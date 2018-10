Ikea bygger fyra vindparker i Finland – siktar på att bli självförsörjande på el

Under hösten börjar fyra nya vindparker byggas i Finland, två av dem är Långmossa och Ribäcken i Malax. Ikea Finland finansierar bygget och kommer äga parkerna när de tas i drift i början av 2020.

Totalt rör det sig om 25 vindkraftverk som ska byggas. De blir mellan 200 och 230 meter höga och beräknas ge totalt cirka 380 gigawattimmar per år.

I Malax byggs sju kraftverk i Långmossa vindpark och fem i Ribäcken. I Ponsivuori vindpark i Kurikka byggs sju stycken och i Vehonkulma vindpark i S:t Mårtens utanför Åbo byggs sex vindkraftverk.

Bakom bygget och förvaltningen av vindparkerna står OX2 Wind, men när de tas i drift kommer Ikea Finland stå som ägare.

– Vi vill påverka människor och miljö på ett positivt sätt genom att driva på omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. En del av detta åtagande är att bli energioberoende till 2020 och med investeringar i vindparker tar vi ett steg i våra ansträngningar för att producera lika mycket förnybar el som våra globala enheter konsumerar, säger Ikea Finlands hållbarhetschef Jessica Lehtinen.

Målet är att bli självförsörjande

Värdet på anskaffningen berättar inte Ikea, men investeringen är betydande och främjar självförsörjning i Finland och globalt, säger Lehtinen.

Med självförsörjning innebär att företaget själv skulle producera all energi det behöver och använder.

– Självklart hoppas vi även att investeringen är ekonomiskt lönsam, säger Lehtinen.

Planen är att vindparkerna ska stanna i Ikeas ägo och när de nya vindparkerna står klara kommer Ikea totalt att producera energi som motsvarar cirka 104 000 hushålls energikonsumtion.

Bygget startar under hösten

Bygget av vindparkerna startar redan under hösten med skogsavverkning.

– Arbetet kommer att vila under vintern och återupptas sedan under våren med vägarbeten och gjutning av fundament. Monteringen av vindkraftverken påbörjas under slutet av sommaren nästa år, säger OX2:s byggprojektledare Pasi Tammivaara.

De fyra parkerna kommer bli det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden.

– Projektet är en milstope både i vår egen historia och för branschen som visar att vi nu kan bygga vindkraft i Norden utan subventioner, säger Tammivaara.

OX2 har tidigare sålt fyra vindparker till Ikea, tre till Sverige och en till Finland.

Artikeln uppdaterad 23.10.2018 kl. 11:45 med kommentarer av Lehtinen om att Ikea har som mål att bli självförsörjande.