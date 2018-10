IS: Förändringar att vänta i fotbollsligan – färre matcher och slutserier föreslås

Bild: Matti Raivio/All Over Press

Sebastian Dahlström och Ari Nyman kämpar om bollen. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Två olika slutserier likt det som finns i damligan. Det är ett av förslagen som kan bli verklighet för herrarnas fotbollsliga nästa säsong rapporterar tidningen Ilta-Sanomat.

En arbetsgrupp jobbar för tillfället med att dra upp riktlinjer för nästa säsong i fotbollsligan. Enligt Ilta-Sanomat kommer ligan även 2019 att spelas med tolv lag men upplägget kan se ut på ett annat sätt än tidigare.

Bland förslagen finns att man spelar en dubbelserie och sedan delas lagen in i en övre och en nedre slutserie. Det upplägget påminner det som finns i damligan i dag.

Arbetsgruppen vill också få ner antalet matcher från dagens 33 per lag och även få in fler matcher av stor betydelse. Målsättningen är också att hitta ett sätt att få ner antalet matcher som lagen spelar per vecka till en.

– Alla är överens om att det spelas för många matcher mellan april och oktober. Vi har fyra olika alternativ som vi överväger och det här är ett av dessa. Det måste ske en förändring och säkert kommer det att komma kritik om vi till exempel går in för en övre och nedre slutserie, säger FC Inters tekniska chef Vesa Mäki som är medlem i arbetsgruppen.

Slutspel för att avgöra sista Europaplatsen?

Enligt arbetsgruppens skiss skulle platserna till de europeiska cuperna gå till ligaettan och tvåan samt vinnaren av finska cupen. Den sista platsen kunde avgöras i form av ett slutspel där vinnaren eller till och med två lag från den nedre slutserien också skulle finnas med.

– För vissa kunde det vara ett hårt slag om ligatrean automatiskt inte får en Europaplats. Förhoppningsvis hittar vi en gemensam lösning. Det värsta skulle vara att inget förändras, säger Mäki.

Tidningen har också pratat med Bollförbundets generalsekreterare Marco Casagrande men han vill inte ge någon kommentar i det här skedet.