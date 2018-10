Muralmålningar och andra former av gatukonst blir allt populärare

Muralmålningen som konstform är synlig för alla som går förbi. Konstens uppgift är att väcka tankar och reaktioner och där har muralmålningen en tydlig plats, säger man vid Upeart, som är en organisation för gatukonst.

På Vasagatan 19 i Berghäll i Helsingfors står en färsk muralmålning. Den är gjord av konstnären Eero Lampinen, och idén till motivet skapades av konstnären tillsammans med invånarna i husbolaget.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig, jag hade inte tidigare jobbat med en så stor grupp. Vi träffades och talade och det kom väldigt tydligt fram att invånarna inte ville dölja Vasagatans historia eller hur Vasagatan är i dag eller alla konflikter, säger Lampinen.

Det var i samband med en fasadrenovering som husbolaget bestämde att de ville ha en muralmålning på väggen. De kom i kontakt med konstnären Eero Lampinen via Upeart, som är en organisation för gatukonst, eller konst i det offentliga rummet som de själva kallar det.

Lampinens målning i Berghäll ingår i Upearts gatukonstfestival Upea 18, och i år har det tillkommit 19 muralmålningar på olika håll i landet inom festivalen.

– Muralen har en tydlig plats som konstform, säger Upearts konstnärliga ledare Jorgos Fanaris.

– Konstens uppgift är att väcka tankar och reaktioner och muralen har en plats precis där. Det här verket som är skapat av invånarna och konstnären tillsammans, kommer säkert med tiden att bli en symbol för Vasagatan, säger Jorgos Fanaris som är konstnärlig ledare för Upeart.

Vid Upeart säger man att det ofta är städerna som kontaktar Upeart för att de är intresserade av muraler, men även enskilda husbolag gör det.

För att måla på en vägg behövs det tillstånd av den som äger väggen och av staden. Vid Helsingfors stad säger man att muralmålningarna och annan gatukonst har ökat i popularitet under de senaste åren, och att de piffar upp stadsbilden.

– I princip är de uppiggande och bra. Men naturligtvis finns också platser där man inte kan måla, till exempel skyddade hus, kyrkor och jättefina byggnader, säger Marjatta Uusitalo som är stadsbildsarkitekt vid byggnadskontoret i Helsingfors.

Enligt Uusitalo passar muraler bra in till exempel på industriområden eller bostadsområden, men också där måste man se till helheten, så att det inte blir målningar överallt. Intresset för muralmålningar och gatukonst har ökat under de senaste åren säger Uusitalo.

Det har blivit ett riktigt fenomen i New York och stora städer, och så har fenomenet kommit till Finland också.

Det är inte bara väggar som målas, utan inom ramen för gatukonst kan man också måla direkt på gatan och också på elskåp som finns på gatan.

– Det är mycket trevligare än att någon bara klottrar på skåpen, säger Uusitalo.