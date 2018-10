Paret Clinton och Obama fick bomber på posten – sprängladdning skickades också till CNN

Hillary och Bill Clinton och Barack Obama har fått sprängladdningar i posten, meddelar amerikanska myndigheter. Också mediejätten Time Warner fick bomb på posten.

Tidigare rapporterade medier i USA att också Vita huset skulle ha fått en bomb skickad till sig, men det har dementerats.

Bland annat CNN:s kontor i Time Warners byggnadskomplex i centrala New York evakuerades då sprängladdningen som skickades till komplexet upptäcktes.

Paketen till Obama och paret Clinton hittades på granskningscentraler i Washington respektive New York.

Vita husets talesperson Sarah Sanders fördömde attackförsöken.

- De här terroriserande handlingarna är avskyvärda, och alla som ligger bakom kommer ställas till svars i lagens fulla utsräckning, säger Sanders enligt BBC.

- Secret Service och andra myndigheter utreder och kommer vidta lämpliga åtgärder för att försvara alla som hotats av dessa ynkryggar.

Liknande som Sorosbomben

Polisen bekräftar att bomberna var liknande som den som hittades i affärsmannen George Soros post på måndagen.

Den konstruktion som skickades till Soros bestod enligt New York Times av ett 15 centimeters rör fyllt med explosivt pulver.

