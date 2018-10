Läkarpool och skötarpool – "skärgården behöver skräddarsydd vård"

– Det är en utmaning att hitta läkare, sjukskötare, och närvårdare till alla tjänster i Pargas och i västra Åbolands skärgård, men nu börjar det ordna upp sig, säger Miia Lindström, som är nyvald t.f. social- och hälsovårdsdirektör i Pargas.

I somras flyttade Lindström över från Kårkulla till Pargas stad och blev vårdchef, och efter bara 2,5 månader valdes hon till social- och hälsovårdsdirektör.

Lindström har ändå en klar bild av hurdan vård hon vill ge och hurdan vård hon själv vill få i Pargas.

– Vården ska vara professionell, och de som ger den ska ha en professionell attityd och man ska kunna lita på att den är god. Och det litar Pargasborna på att den är.

Social- och hälsovårdsreformen innebär en stor osäkerhet, om vård på båda språken och om vård nära invånaren också ute i skärgården. Lindström vill ändå koncentrera sig och sin personals krafter på det de kan påverka.

– Det finns frågetecken, men jag tänker som så att vi måste leva här och nu, och i dag behöver många Pargasbor olika tjänster och service inom social- och hälsovården, och det är det vi ska ge varje dag oberoende av vad som händer i framtiden.