OS-drömmen lever för gymnastiklaget – fixade plats till nästa VM

Suomen miehet voimistelivat historiallisesti maailman 24. parhaan joukkoon! 🇫🇮 Joukkueen lopullinen sijoitus kilpailuissa 23. 🏆 Henkilökohtaisessa kilpailussa paras sijoitus nähtiin hypyssä, kun Heikki Saarenketo voimisteli sijalle 13. Onnea koko joukkueelle! #voimistelu #gymnastics #dohagym2018 #gogymtastic