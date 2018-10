Från barr på bar mark till Solkungens 413 bäddar - sängen är vår äldsta möbel

Av alla våra möbler har sängen den längsta historian. Eller kanske rättare sagt idén om ett liggunderlag att vila och sova på. Den utformning och konstruktion sängen har i dag är av nyare snitt.

Skillnaden i sängväg har varit stor mellan rik och fattig. Kejsare och kungar hade skilda sängar för vitt skilda ändamål då det begav sig, medan vanliga dödliga ofta fick ty sig till halm på hårda bänkar.

Men människan är en praktisk figur och oavsett rang och position har hon från första början, redan under förhistorisk tid, försökt utveckla sitt sovunderlag med tanke på bekvämlighet.

För urmänniskan fick barr och övriga naturmaterial duga. Kanske rent av en djurfäll som ett slags primitiv madrass på marken där man låg.

Tidiga sovunderlag bestående av olika växtmaterial har bland annat hittats i grottor i Sydafrika. De är daterade till cirka 3600 f.Kr.

Ett skutt i sängteknologin togs under stenåldern då man började bygga lådformade sovplatser av sten, upphöjda från markytan. På så vis skyddade man sig mot exempelvis kräldjur.

I bland annat Skottland har man hittat dylika stensängar från 3200–2200 f.Kr.

Stensängen fodrades förmodligen med något mjukt och skönt material. De nordliga folken använde ofta till exempel pälsar som sängkläder.

Den första och obekväma dynan var likaså helt enkelt en sten som eventuellt hindrade en och annan insekt från att krypa in i den sovandes öra.

För att hindra lite större djur som lejon och tigrar, eller björnar och vargar, från att störa nattsömnen tände man en eld utanför grottan. Elden gav naturligtvis också värme.

Tidiga bevis på lite mer avancerade stöd för huvud och nacke, primitiva dynor, har upphittats i Mesopotamien och är daterade till cirka 7000 f.Kr.

I synnerhet i det forna Egypten konstruerade man särskilda halvcylindriska nackstöd för att stöda huvudet under sömnen. De var ofta gjorda av trä eller sten.

Främst användes de egyptiska dynorna dock till att hålla mumiernas huvuden upprätt där de låg i sina gravkammare. Människohuvudet ansågs vara heligt och en symbol för livets innersta väsen.

Dynorna var viktiga bland annat för att mota smärtor i nacke, skuldror och rygg. Vidare ansågs de viktiga för blodcirkulationen och för att hålla demoner på avstånd.

Romarna och grekerna introducerade mjukare sorters dynor med fyllning av fjädrar, halm eller vass.

Det var främst de förmögna som använde dynor och därmed blev dynan en statussymbol.

Människan var länge en vandrande varelse utan fast bosättning vilket betyder att möblerna var provisoriska. Sängunderlagen, förutom kanske fällar av skinn, följde inte med när samlarna och jägarna drog vidare.

- Fasta möbler och den regelrätta sängen uppstod i samband med att jordbrukssamhället tog form och man inte längre ständigt behövde söka sig till nya jaktmarker och fiskevatten. Då bosättningarna koncentrerades i byar och städer, berättar amanuens Risto Hakomäki vid Nationalmuseet.

Sängen som en fristående möbel förekom redan kring 2000 f.Kr. i Egypten och Främre Orienten. För de forna egyptierna, assyrierna och perserna var sängen ett tecken på förmögenhet och rang.

Överklassens sängar var maffiga och höga konstruktioner som man besteg längs små trappsteg eller avsatser. Madrasserna, dynorna och de döljande draperierna var högklassiga.

Även grekerna stoltserade gärna med sina sängar. De välbärgades sängar tillverkades av dyrbara träslag, av brons eller till och med elfenben.

De rika romarna var minsann inte sämre. Deras sängkläder och draperier var ofta färgade i purpur och utstuderat sirligt broderade.

Madrasserna fylldes med halm eller ylle, senare också dun. Fjädringen bestod av läderremmar som placerades i kors i sängramen.

För romarna var sängen inte endast en möbel att sova i – många dagliga bestyr sköttes från sängen. Blott en barbar använde en och samma säng för flera olika ändamål.

Förutom sovsängen – lectus cubicularis – kunde man i det romerska hemmet även hitta bland annat en lectus discubitorius avsedd för måltider.

Romarna intog sina måltider liggandes på vänster sida och i måltidssängen rymdes i bästa fall tre personer.

I lectus lucubratorius för sin del studerade man, medan lectus funebris blev den sista anhalten i sängväg – låg man där var man död.

Sängen var likväl en ypperlig flyktplats för kungen. Strikt och komplicerad hovetikett rådde i slotten men i sängen slapp man alla formaliteter.

Franske kung Ludvig XIV (1638–1715), även kallad Solkungen, hade 413 sängar för olika sorters ceremonier och tillställningar.

Liggandes i sängen kunde han till exempel ta emot gäster redan i arla morgonstund. Dylika sängaudienser var tillåtna även för kvinnor.

Sängen var dyrbar och blev ett investeringsobjekt eftersom hemmets övriga möbler ofta var få och enkla. På 1700-talet kunde man till exempel köpa sig en duglig och bra häst för en mindre peng än sängkläder.

Sängen var således uppskattad och aristokraten tog den ofta med sig då han befann sig på resande fot. Både sängar och dyrbara dunbolster testamenterades flitigt.

Också av rent praktiska skäl var det viktigt att satsa på sängen; uppvärmningen och ventilationen var på sin tid rätt outvecklade.

Under medeltiden spreds antikens mastiga sängar norrut. I många tyska och franska hem sov man i lyxiga sängar med sängkläder av silke och massvis med dynor.

Under senmedeltiden blev så småningom dynvaren allmänna i Mellaneuropa. Dessförinnan hade man endast använt lakan för att skydda huvudändan.

Så alltså bland herrefolk i slott och herrgårdar. Annat var det bland pigor och drängar i torp och stugor och enkla bodar.

Sängar, för att inte tala om sängkammare, var en lyx. Man sov på bänkar längs väggen, ofta nära spishällen.

- Den enklaste sängen var en sorts träbrits med endast två ben, fäst i väggen från den andra långsidan. De här var vanliga också i Finland och var i bruk hos oss ännu så sent som i början av 1900-talet, berättar Risto Hakomäki.

Under medeltiden fanns det väldigt få fasta och fristående möbler. Bordet torde ha hört till de första sådana.

Livet koncentrerades till stugan. Utrymmet var knappt och man sov sida vid sida, ibland enbart på stickande halm.

Under halmens, pälsarnas och ryornas tid sov man ofta i halvsittande ställning, och under den kalla årstiden med alla kläder på sig. Råkade man ha behov av en dyna utgjordes den av en träklabbe.

- Om somrarna kunde i synnerhet ungdomarna, pigorna och drängarna också sova i bodar utanför själva huvudbyggnaden. Alltid hade tjänstefolket inte ens tillträde till huvudbyggnaden, konstaterar Hakomäki.

Då sängen så småningom blev en fristående möbel blev placeringen viktig.

- Värden och värdinnan hade en egen kammare medan barnen, pigorna och drängarna ofta sov i stugan. Tillfälliga nattgäster som till exempel luffare och tiggare placerades vid dörren där det var kallast och mest dragigt, berättar Hakomäki.

De första regelrätta sängarna kom enligt Hakomäki förmodligen till Finland kring 1300–1400-talet. De äldsta sängarna i Nationalmuseets samlingar härstammar från 1600-talet.

På det stora hela var medeltiden inte en vidare munter tidsperiod. I motsats till den innovativa antiken med sin lyx och sitt överflöd präglades medeltiden av stagnation och torftighet.

Dynan sågs som ett tecken på svaghet. Förutom kungen var den tillåten endast för gravida kvinnor.

År 1580 var en engelsk präst av den åsikten att den unga generationen var alltför bekväm av sig; i prästens ungdom var dynor avsedda ”endast för sjuka kvinnor”.