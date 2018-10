Halloween vs alla helgons dag: “Om inte traditionerna förändras så stelnar de och självdör”

Sista oktober är det dags för makabra Halloween med sina skelett, blod och pumpor. Sedan följer alla helgons dag, farsdag och Black Friday. Men vem bestämmer över traditionerna? Och vet du vilken ny tradition som är på kommande och vilken som inte är det? Vi har sett på ett dussin av höstens nya och gamla traditioner.

Vad är en tradition? - En tradition är något vi tycker att är viktigt, något vi vill förmedla till nästa generation men också inom en grupp säger Lena Marander-Eklund, biträdande professor i folkloristik Åbo Akademi. Traditioner kan gå från äldre till yngre men också från yngre till äldre eller inom en grupp, såsom finlandssvenskarna. Ordet tradition kommer från det latinska ordet tradere som betyder överlämna. - Begreppet tradition handlar också om det här är något vi alltid har gjort och då är det ju nästan ett uttryck av något slags slentrian. Hur snabba är vi att ta emot nya traditioner? Det beror ju på om dom landar på ett sådant sätt att vi tycker att de har en funktion. Till exempel Halloween har på det sättet landat bra att hösten är ganska innehållslös då det gäller feståret. På våren finns fler traditioner och man upplever att där inte finns lika mycket behov. Men hösten är lång och det blir mörkare och gråare, då fyller det en funktion att en tradition finns där och vi kan samlas kring den.

Allt fler nya traditioner dyker upp hos oss, de blir också mer kommersiella.

I allt det här kan det kännas som att våra traditioner ska förbli orörda, så som det alltid varit. Men egentligen är det tvärtom.

- Traditioner ska förändras. De ska spegla samhället och fylla en funktion. Om de inte gör det så stelnar de och självdör. Egentligen kan man säga att inte är det någon som är ledsen för det, det är en helt naturlig förändring, säger Lena Marander-Eklund, biträdande professor i folkloristik vid Åbo Akademi.

Ackulturation ger nya traditioner

Nya traditioner kommer bland annat in genom kulturmöten, också kallat ackulturation, ofta västerifrån. Men de kan nå oss många vägar, om inte via sociala medier så via Hollywood.

- Exempelvis vad gäller traditionen med att ha hänglås på broar så är det filmer som har inspirerat, säger Marander-Eklund.

Lena Marander-Eklund är biträdande professor i folkloristik vid Åbo Akademi och säger att det inte lönar sig att bli hemskt upprörd över ändrade traditioner. Lena Marander-Eklund sitter framför en bokhylla. Bild: Maud Stolpe/Yle

Ingen högre makt bestämmer vilka traditioner som är viktiga för oss och vårt samhälle, det gör vi själva.

- Det finns ingen myndighet eller toppstyrning i det hela utan det är vi människor som för fram det vi tycker är viktigt.



Men olika generationer har förstås olika saker som de tycker att är viktiga.

- Nog finns det också äldre människor som tycker att det är förfärligt att inte ungdomen mera kan ringlekar som de tyckte var viktiga då de var unga.

Men hon ser att det inte lönar sig att hetsa upp sig över olika traditioner.

- Man kan försöka hålla liv i traditioner av egen tyngd, men det lönar inte sig att vara hemskt upprörd över saker och ting, säger hon.

Vi tror och önskar att våra klassiska traditioner är urgamla. Men den myten tar Malander-Ek död på.

- Många av våra traditioner skapades i slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet. Många är också yngre än så.

Här har du dem - höstens traditioner och ett par till

Vi har botaniserat i höstens traditioner och också sett på nya traditioner, vad som förändrats, är på kommande eller vad som kan anses vara särskilt finlandssvenskt Här är listan:

Vy från Tjuvören Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén

Forneldarnas natt, villaavslutning, 25 augusti

Att fira sommarsäsongens avslutning kan ses som en finlandssvensk tradition.

- Fornledarnas natt var en medveten utformning, säger Marander-Eklund.

Namnet Forneldarnas natt togs nämligen i bruk längs syd- och sydvästkusten år 1992 och traditionen spred sig runt Östersjön. En arbetsgrupp med representanter från bland annat sjöbevakningen, räddningsväsendet och Åbo Akademi arbetade fram den första Forneldarnas natt som en del av Finlands 75-års jubileum.

Men kärt barn har många namn. I Österbotten har en motsvarande tradition firats under namnen villaavslutning eller veneziansk afton sedan 1800-talet, med början i Jakobstad. Det kunde gå vilt till för några årtionden sedan med hemmagjorda bomber samtidigt som din brasa helst skulle ryka mer än grannens, men nu har läget lugnat sig.

Halloweendekorationer Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Halloween, 31 oktober

En tradition som vi tagit rätt bra till oss i Finland. Den anses ha riktigt gamla anor, ursprungligen från Irland och Skottland då kelterna mötte vikingarna. Till oss har den kommit via USA. På 1990-talet började de första spåren av den synas i Finland och Sverige.

- Men många är emot Halloween medan andra tycker det är en rolig grej. Den ses som antingen ofinsk, eller också ett sätt att sälja mer. Samtidigt ser man att skolor och daghem firar Halloween, säger Niklas Eriksson som är överlärare i digital marknadsföring på Arcada.

- Sakta men säkert blir Halloween mera positivt men det finns ännu en åldersgrupp som inte riktigt är med, konstaterar Andreas Forsbäck från leksaksaffären Toys “R” Us i Esbo.

Kyrkogården i Vasa. Bild: Christian Nylund

Alla helgons dag, 3 november

Dagen är sammanslagen av alla helgons dag och de avlidnas minnesdag som tidigare firades veckorna efter varandra.

En del anser att Halloween med sin fokus på död och det makabra konkurrerar med alla helgons dag.

Lena Marander-Eklund ser att Halloween är ungdomarnas fest.

- Ju mera folk förfasar sig över Halloween desto tuffare tycker ungdomarna att det är. Så det är bara att acceptera att det är så. Traditioner har sin egen logik.

Isä Edu Kehäkettunen ja poika Ivan Hinkkanen katselevat kirjaa yhdessä. Bild: Outi Kuitunen / Yle

Farsdag (11 november) och morsdag (12 maj)

Farsdagen har funnits med vid sidan av morsdagen men har inte fått riktigt samma utformning, eftersom det inte har funnits ett lika stort behov eller på något vis en samhällsförändring historiskt sett som gjort att den skulle ha fått samma skjuts som morsdagen fick.

Morsdag kom till i USA på 1910-talet då en privatperson ville hylla sin mamma. Till Finland och Sverige kom den på 1920-talet men fick en större betydelse på 30- och 40-talet i samband med krigen. Den hängde ihop med folkkommissionens sexbarnspolitik, det behövdes mycket barn i Finland.

- På sätt och vis kan man ju säga att det lyckades eftersom 1947 var ett rekordår vad gäller nativitet. För att få kvinnor att föda många barn satte man moderskapet på piedestal och glorifierade morsdagen. Det var i samband med det som morsdagsmedaljerna började delas ut, säger Lena Marander-Eklund.

Här bakas pumpapaj som äts till Thanksgivning. Kaksmet som rinner ner i en form. Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Thanksgivning, 22 november i USA, 8 okober i Kanada

Den amerikanska högtiden Thanksgiving har inte landat hos oss i någon större utsträckning, också om det finns en del som firar den. Men det är främst de som har eller har haft någon koppling till USA eller Kanada. Den firas bland genom att man äter kalkon och pumpa-paj, pumpkin pie.

Recept på pumpapaj I programmet Närbild bakar Finland-Amerika-förenings ordförande i Vasa, Jasmin Granholm en pumpapaj, "pumpkin pie" så som hon lärt sig baka den i USA. Den äts under Thanksgivning. Här är receptet: 1 burk pumpapuré

3 ägg gulor

1 ägg

1 brk kondenserad mjölk

1 tsk kanel

1/2 tsk mald ingefära

1/2 tsk salt

1/4 tsk muskot

1/8 tsk Chinese 5-spice pulver (finns i etniskinspirerade affärer) Blanda ihop. Jasmin brukar använda ett färdigt pajbotten som hon trycker ut i en pajform och sedan häller smeten i. Grädda i 220ºC i cirka 15 minuter. Sänk sedan värmen till 170 grader. Grädda i 35-40 minuter till.

- Alla firar Thanksgiving i USA, oberoende av vilken religion de hör till. Den är stor för mig för att jag har bott där och jag har kompisar från USA. Halloween är också stor men inte så stor som Thanksgiving, säger Jasmin Granholm som är ordförande för Finland-Amerika-föreningen i Vasa. Hon har jobbat som au pair i Maryland och studerat i USA.

Också om de religiösa inslagen blivit allt mindre viktiga är det ursprungligen en religiös högtid som sägs härstamma från en tid då pilgrimer utvandrat från Europa till USA.

En kvinna som är ute och julhandlar under shoppingdagen "Black Friday". Bild: EPA/ERIK S. LESSER

Black Friday, 23 november

USA:s största shopping- och readag och infaller dagen efter Thanksgiving.

Finland håller på att vänja sig med traditionen med besked.

- Black Friday är en av de största på hela året, säger Andreas Forsbäck som jobbar på Toys “R” Us.

Rallyföraren Markus Grönholm hade registrerat varumärket Black Friday år 2012 och ville försöka styra användningen av det, men det visade sig vara svårt. Han konstaterade senare att varumärket användes ”ganska vilt” och webbsidan blackfridayfinland.fi har inte uppdaterats sedan år 2016.

Namnet Black Friday användes ursprungligen för den stora finanskrisen i USA 1869.

Måndagen efter vankas det så kallad Cyber Monday som anses vara starten på julhandeln på nätet.

Jultomte Bild: Yle/Jeanette Winberg

Lillajul, 1 december

Det här är något finlandssvenskt. Lillajul firas främst i Svenskfinland och på Åland som en julafton i miniformat strax innan advent. Blanda inte ihop det här ordet med finskans pikkujoulu som motsvarar de julfester som ordnas innan jul. Ordet förekom redan på 1800-talet och inledde adventsfirandet speciellt i borgerliga kretsar.

Finlands lucia 2017. Bild: Marcus Rosenlund

Lucia, 13 december

Traditionen firades i studentkretsar i Sverige på 1860-talet.

- Det var Högvalla som introducerade den i Finland men den fick inte någon spridning i finska Finland när den kom och den uppfattas därför som finlandssvensk, säger Marander-Eklund.

Också om det råder delade åsikter i Luciafrågan torde den första Lucian som folket fått välja ha funnits med i tidningen Västra Nyland.

I dagens luciagestalt finns historiskt sett allt från spår av blod från Sicilien, Jesusbarn från Tyskland till en vitklädd, glöggbärande man. Men allt började då Lucia föddes i Syrakusa på Sicilien på 280-talet.

1 Shoppailijoita joulukoristeosastolla. Bild: Nella Nuora / YLE

Jul 24 december

Lena Marander-Eklund ser att den viktigaste traditionen hos oss är julen eftersom alla på något vis har en relation till den, oberoende om vi firar den eller inte.

Sedan 1990-talet har julen hos oss tagit mer intryck av nyår och färger som vitt och silver har kommit in istället för julrött. Det handlar allt mer om glitter, paljetter, kristallkronor, glans och festblåsor. Julen kan i många hem idag ses som en designjul.

Julfirandet skiljer sig också lite åt på olika håll i Svenskfinland.

Många av de finländska jultraditionerna kommer ändå från Tyskland: adventsljusstaken med sina fyra ljus, julkalendern och julgranen. Men förstås började allt med Jesu födelse år noll.

Gåvor Bild: Creative Commons / blickpixel

Babyshower, året runt

Det här är en amerikansk tradition som vi kommer att få se mer av. Inom kort om man får tro Andreas Forsbäck på Toys “R” Us.

- Babyshower kommer att vara här ganska snabbt. Jag kan lite smygberätta att det kommer nog mycket snart, säger han lite kryptiskt.

Babyshower är från början en amerikansk tradition där tanken är att mamman ska överösas, ”duschas” med presenter, goda råd och social samvaro med vänner och/eller familj innan mamman går in i sin babybubbla.

Från början handlade babyshower om att andra mammor skulle ge tips och råd åt den blivande mamman.

Snaps Bild: Seppo Sarkkinen



Snapsvisor, året runt

Snapsvisorna uppfattas som mycket finlandssvenska. De sjungs också på finska, men inte i samma utsträckning. Snapsvisor sjungs framför allt i Sverige och i Svenskfinland medan Norge och Danmark inte har samma traditioner. Jo, de sjunger när de dricker snaps - men inte snapsvisor.

Snapsvisekulturen är en unik tradition som fick sin början redan på 1800-talet i de akademiska studiekretsarna och har numera spridit sig till hela Svenskfinland, bland annat genom körer och snapsvisetävlingar.

Observera att en del helger har rörliga datum och de datum som anges här gäller för 2018.

Mer i Närbild om Halloween och traditioner på söndag 28.10 klockan 20.00på Arenan och i Yle Fem på måndag 29.10 klockan 20.00 (repris tisdag 30.10 klockan 11.00).