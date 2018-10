“Jag såg på damerna och visste, att jag kunde ha en fullständig framgång, om jag bara ville” - lär dig charmknep av en 1700-talscharmör

Sjuttonhundratalets Axel von Fersen uppskattade ödmjukhet, var själv charmig och diplomatisk – och aningen nonchalant.

Den svenske adelsmannen Axel von Fersen levde ett glamoröst och äventyrligt liv. Hemma i Sverige ingick han i Gustaf III:s lysande hov.

Under amerikanska revolutionen lockade möjligheten till krigserfarenheter och befordran honom över Atlanten. Tack vare sina kunskaper i franska och engelska fick han bli tolk åt blivande presidenten George Washington.

Senare svepte hans dragningskraft iväg med den franska drottningens Marie Antoinettes hjärta. Som bekant misslyckades hans försök att rädda henne och hennes familj undan revolutionens giljotin.