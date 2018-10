Årets spelhändelse för femmor och sexor

Hajbo Epic Night Battle är tillbaka!

Vem är kungen på juniorernas e-sport arena just nu? Vem är störst och bäst i Minecraft?

Den frågan ska besvaras nu i november när årets stora spelhändelse för alla femmor och sexor i svenskfinland drar igång.

Under veckoslutet 16-17 november kommer två lag att mötas i en stor, intensiv och avgörande final: Södra Finland mot Österbotten, lag SYD mot lag NORD.

Lagkaptenerna i lag Syd, Linus och Ola, ser fram emot finalen. glada spelare ger tummen upp Bild: Yle/Hajbo

Det är mycket som står på spel, det handlar om båda landsändornas ära, heder och stolthet - och bara ett lag kan vinna den här fajten!

Finalen kan följas i sin helhet på arenan - och på lördagen 17.11 även i direktsändning på YLE FEM.

I anslutning till den stora finalen ordnas också två lan-partyn - ett i YLES utrymmen i Vasa och ett i Lagstads skola i Esbo. De här båda tillställningarna är öppna - vem som helst som går på femman eller sexan och som älskar spel kan anmäla intresse att delta.

Som stafettkarnevalen! Men det är e-sport det handlar om!

Länk till anmälningsblankett finns på svenska.yle.fi/nightbattle

(Obs; antalet platser är begränsade! Speciellt till Vasa skall man anmäla sig i god tid om man ska ha en chans att rymmas in)

Lan-party ordnas på TVÅ orter, i Vasa och i Esbo. Kom med på lanparty, anmäl dej. Bild: Yle/Hajbo

Två stycken tjugomanna-lag

Finalveckan kryper allt närmare och det sjuder av aktivitet bakom kulisserna. Spänningen är olidlig! Hur ska det gå???

Under ett halvt års tid har ett 40-tal, redan utvalda, femte- och sjätteklassister från hela svenskfinland hållit på och tränat och förberett sig.

Lag Nord jagar den där rätta känslan, det gäller att tro att man ska vinna. lag Nord jublar och lyfter armarna Bild: Yle/Hajbo

De utvalda kommer ända från Söderkulla skola i Sibbo och tvärs över landet, inräknat Helsingforsregionen, Åbo, Vasa och så långt norrut som till Lagmans skola i Jakobstad

Lagkänsla och samspel

Förberedelsen är viktig. Det handlar om att hitta vägar att samarbeta, att kommunicera i stor grupp och att lära sig att fungera tillsammans som ett lag.

Det är ingen enkel sak att koordinera ett stort gäng med 20 spelare så att alla drar åt samma håll! Vad är lagets gemensamma strategi? Det kräver timmar av hjärnstorm och diskussioner för att komma överens om en linje.

Det är kul att få nya spelkompisar från andra skolor!

Sedan när man lyckats forma en gemensam idé om hur man ska spela tillsammans så måste man också dela upp laget i mindre grupper med speciella uppgifter inför finalen:

- Vem är t.ex bäst på att konstruera minecraft-kanoner? Vem är skicklig på att bygga borgar och fästningar för försvaret? Vem är duktig med svärden sen när det blir dags för fajt man mot man? Och vem har den rätta talangen när det gäller att osedd smyga sig fram bakom fiendens murar och stjäla av det i spelet så värdefulla krutet?

Det är MÅNGA viktiga avvägningar som skall göras. Hjärncellerna arbetar så det ryker! Det är krävande. Men också väldigt roligt!

Lag Syd träffades på läger i somras och pratade taktik. lag Syd laddar inför finalen Bild: Yle/Hajbo

Barnen i båda lägren har träffats såväl i verkligheten, på dagsläger, som virtuellt / online och pratat taktik. Fast många inte kände varandra första gången när lagen träffades så är det numera två oerhört sammansvetsade gäng som möts i finalen.

Följ kampen mellan SYD och NORD den 16-17 november och se själv hur lagen har valt att tackla alla utmaningarna i spelet. Det kommer att bli en spännande kamp!

Antti Koivukangas kommenterar finalen tillsammans med sin sidekick, Albin. Antti och Albin är kommentatorer Bild: Yle/Hajbo

Vem som helst kan delta och hjälpa sitt lag hemifrån!

Alla femmor och sexor som älskar spel har alltså möjlighet att anmäla sitt intresse för att komma med på lan-party antingen i Vasa eller i Esbo.

Men man kan även HEMIFRÅN hjälpa sitt lag, det lag som man hejar på! Och det kan VEM SOM HELST göra, helt oberoende av hur gammal eller ung man är. Hela familjen är välkommen att spela online.

Jag hejar på lag Syd! Jag spelar sen hemifrån och samlar krut till dom!

På fredagskvällen 16.11 kan du - hemifrån - logga in i minecraft och besöka en ö som kallas för CREEPERS ISLAND.

Där kan du hjälpa ditt favoritlag att fylla på ammunitionsdepåerna inför lördagens stora kraftmätning genom att döda så många creepers du någonsin hinner.

(Obs: för att kunna delta i spelet på Creepers Island krävs det att man har “Minecraft java edition” på sin dator (pc eller mac) och minecraft bör ställas in på version 1.12.2.)

På lördagskvällen 17.11 kan du också delta i själva finalspelet och kanske t.o.m. vara med och avgöra hur hela finalen slutar!

Under lördagen räcker det också med vilken nätansluten dator eller mobil som helst för att kunna delta.

Mer information om hur det går till, vilken serveradress man loggar in till under fredagen etc. hittar man på svenska.yle.fi/nightbattle när det drar ihop sig till final.

Leo och Benjamin är lagkaptener i lag Nord och tror definitivt att de kommer att vinna matchen. Lagkapternerna i lag nord diskuterar Bild: Yle/Hajbo

Finalen ser du:

fredag 16.11 kl 21-00 på arenan

lördag 17.11 kl 10-12 på arenan och direkt på YLE FEM