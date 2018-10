Vaccinmotståndet ökar i både Sverige och Finland - ny studie visar att bara drygt hälften av svenskarna litar på MPR-vaccinet

Den här artikeln bygger i huvudsak på rapporten State of Vaccine Conficence in the EU 2018. Det är intressant att en opinionsundersökning har gjorts i hela EU och att Finland och Sverige där sticker ut på grund av minskat förtroende för vaccin.

Vi har kort intervjuat flera småbarnsföräldrar i Stockholm om vaccinationer, men ingen av dem vill att deras namn och/eller efternamn publiceras, eftersom vaccinationsfrågan är så eldfängd i vissa grupper. Även om vi undviker anonyma intervjuer, så bedömde vi att det i det här fallet ändå är intressant att höra hur småbarnsföräldrar resonerar i de här frågorna.

Vi har varit i kontakt med Adam Roth, chef för vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndigheten i Sverige och bett om en intervju där han närmare skulle förklara varför myndigheten ifrågasätter rapporten. Roth bekräftade att de inte litar helt på rapporten, men trots löfte hörde han inte av sig pånytt för en intervju. I artikeln hänvisar vi också till en intervju som Sveriges radio har gjort med professor Heidi Larson, som har lett studien.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.