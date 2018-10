Borgåkören Lady Shave kombinerar barberarmusik med bas: "Det är en krävande musikstil, men när man börjat så kan man inte sluta"

Kören Lady Shave under tisdagens övningar. Damkör står på scen framför dirigent. Bild: Yle/Mira Bäck

Sången klingar i hela stora salen när damerna i kören Lady Shave tar ton på Kulturhuset Grand. Det är tisdagskväll och den ungefär fyrtio kvinnor starka kören övar inför höstens uppträdanden.

Det här är inte vilken kör som helst. Lady Shave Porvoo Chorus är den enda registrerade dambarbershop-kören i Finland.

- Barbershopmusik är arrangerad på ett visst sätt, med vissa ackord som man tycker mycket om. Men vi sjunger ju mycket annat också. Vi betonar väldigt mycket det här med koreografi, show och inlevelse, säger körens dirigent och konstnärliga ledare Emilie Adolfsson.

På körens hemsida kan man läsa att barbershopstilen uppkom i slutet av 1800-talet i USA och har kopplingar till jazz och blues.

Det ska värmas upp ordentligt innan övningarna. Flera kvinnor på en scen. De värmer upp och står därför i olika ställningar. Bild: Yle/Mira Bäck

Ursprungligen lär stilen ha uppkommit då herrar som väntade på sin tur hos barberaren började sjunga på bekanta melodier för att få tiden att gå.

Barbershopkörer sjunger a cappella, det vill säga utan instrument. Förutom den här gången, då.

På lördag ger kören två konserter på Kulturhuset Grand. Konserterna heter All About that Bass. Musikern Arja Paju ackompanjerar på bas, slagverk och elgitarr.

- Det är ganska ovanligt med en kör som jobbar med en basist på scenen, säger Lidia Bäck som regisserar uppträdandena.

Musikern Arja Paju ackompanjerar på bland annat kontrabas. Kvinna tittar fram bakom kontrabas som hon håller i. Bild: Yle/Mira Bäck

- Jag har alltid tyckt att det skulle passa med en bas, för i barbershop är det ganska tajt sättning mellan de olika stämmorna, de sjunger i princip ackord. Jag ville höra hur det skulle låta med en kontrabas, säger Emilie Adolfsson som är körens dirigent och konstnärliga ledare sedan fyra år tillbaka.

Bäck beskriver lördagens konserter som ett stort crescendo.

- Genom rörelser och bilder skapar vi berättelser och dramaturgi, säger hon.

En kör som växer

Kören har funnits sedan 1985 och lockar ännu nya medlemmar.

Adolfsson kan inte sätta fingret på vad som är orsaken.

- Men tydligen så finns det någonting här i atmosfären, säger hon.

- Jag tycker att det finns en jättespeciell energi i den här kören. Det finns en sammanhållning och en samarbetsvilja. Det är härligt att jobba med dem, säger Bäck.

Regissör Lidia Bäck och dirigent Emilie Adolfsson. Två unga kvinnor tittar in i kameran och ler. I bakgrunden synns sittplatser i en konsertsal. Bild: Yle/Mira Bäck

Under hösten har en handfull kvinnor anslutit sig till kören, enligt Adolfsson.

- Kören har vuxit väldigt mycket på senaste tid. För fyra år sedan var vi tjugo, och nu är vi nästan uppe i fyrtio medlemmar, säger hon.

Kören övar en gång i veckan. Under året brukar man ha en eller två stora konserter och mindre uppträdanden då och då. Kören har också flera kvartetter som kan uppträda.

För att platsa i kören krävs framför allt att man ska gilla att sjunga och röra på sig.

- Där börjar det, säger Adolfsson.

Välsmort maskineri

För att komma med i kören ska man klara insjungningen, det vill säga visa vad man kan. Det gjorde Anna-Lena Halttunen för 3,5 år sedan efter att en bekant bad henne komma med.

- Min sångkunskap har utvecklats massor. Tack vare kören har jag också fått många nya bekanta som jag sjunger med i andra ensembler.

Hon är stämledare för sin egen stämma, tenor.

- Det är den högsta stämman. I barbershop använder man de manliga stämmornas namn, förklarar Halttunen.

Annars kallas den högsta stämman för kvinnornas del sopran.

- Ackorden som eftersträvas är lite speciella. Om man är riktigt skicklig kan det höras vissa övertoner som ingen sjunger, säger Halttunen.

Det krävs inte bara sångröst och rytmsinne. Också klädseln, sminket och koreografin ska vara tiptop. Många kvinnor klädda i ljusröda klänningar poserar mot svart bakgrund. Bild: Dick Gillberg

Inom barbershop strävar man efter att sjunga väldigt rent.

- Det är en ganska krävande musikstil, men när man väl börjat så kan man nog inte sluta, säger Halttunen.

Till barbershop-stilen hör att sångarna är stiligt och enhetligt klädda och sminkade.

- Vi byter kläder några gånger under konserterna. Vi har ett eget make up- och klädteam och ett koreografiteam. Kören fungerar som ett välsmort maskineri, säger Halttunen.