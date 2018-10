Friska människor äter D-vitamin i onödan - THL: Megadoser är farliga och man ska inte ta dem

Bild: All Over Press

Nya forskningsrön ifrågasätter effekten av D-vitamintillskott på benbrott, fallolyckor och mineraltätheten i ben.

Den medicinska tidskriften Lancet Diabetes & Endocrinology har publicerat en studie som sammanfattar resultaten av 81 studier om effekterna av D-vitamintillskott.

Forskningschefen Iris Erlund vid Institutet för hälsa och välfärd THL anser att studien är en heltäckande kartläggning av de nyaste rönen inom området.

- När friska personer börjar använda D-vitamin uppstår inga betydande fördelar. Om personen får i sig tillräckligt med D-vitamin kan man inte observera gynnsamma effekter i skelettet, sade Erlund i Yle Radio Suomi i dag.

Diskussionen om finländarnas behov av D-vitamin har varit hetsig. Enligt de officiella rekommendationerna ska vuxna personer får i sig 10 mikrogram om dagen, men många har tagit större doser i hopp om goda hälsoeffekter.

Erlund säger att forskningen inte har visat att man skulle ha någon nytta av att åta mera vitaminer än vad man behöver. Hon säger att det inte lönar sig att ta stora doser.

Överskott av D-vitamin

Förväntningarna på D-vitamin har varit stora. Man har antagit att vitaminet skulle förebygga till exempel vinterdepression, diabetes, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Erlund säger att forskarna inte har hittat belägg för de här förväntningarna.

En alltför dos D-vitamin kan också vara skadlig.

- Stora D-vitamindoser under lång tid kan skada njurarna och hjärtat eller orsaka huvudvärk och illamående. Också i Finland har man rapporterat sådana här fall, även om de är ovanliga. Megadoser är farliga och man ska inte ta dem, säger Erlund.

D-vitamin tillsätts i Finland i mjölkprodukter och i smörgåsfett. Det innebär att nästan hela befolkningen får i sig tillräckligt med D-vitamin. Dessutom produceras D-vitamin då huden träffas av solljus.

- När man följer matrekommendationerna och äter fisk två eller tre gånger per vecka och en halv liter mjölkprodukter per dag får man i sig tillräckligt med D-vitamin. Om man inte åter så här lönar det sig att ta D-vitamintillskott under den mörka tiden på året.

