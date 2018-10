Pärmäkoski välkomnar tillbaka Johaug – har glömt storförlusten mot norskan: "Är inte orolig nu"

Lagkamraterna minns Skofterud med värme.

Efter Vibeke Skofteruds tragiska bortgång i söndags strömmar nu kondoleanserna in, både från det norska landslaget och från andra håll. "Jag skälver, är i chock och fullständigt lamslagen", skriver Björgen. "Tack för all inspiration", hyllar Stina Nilsson via Instagram.