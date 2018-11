Freda Olkinuora Band fortsätter som etta på Vegatoppen - rösta här!

Den här veckan fortsätter Freda Olkinuora Band på toppen av den finlandssvenska hitlistan. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Saranda och Philip Järvenpää?

Freda Olkinuora Band fortsätter som etta på Vegatoppen med Hämta hit sommaren igen. Nykomlingarna Carisma knep andra platsen med Tills vägarna tar slut.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Läs mera om veckans nya utmanare Saranda och Philip Järvenpää. här.

1. (1) Freda Olkinuora Band / Hämta hit sommaren igen: 20.8 %

2. (ny) Carisma / Tills vägarna tar slut: 14.1 %

3. (5) Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 11.2 %

4. (2) Leonora / My New Chapter: 9.5 %

5. (ny) Recado / Recado Bossa Nova: 9.1 %

6. (7) Johnny Söderback / En flicka från igår: 8.7 %

7. (3) KAJ / Dehär e min by: 8.3 %

8. (4) Roland Junell feat. Geir Sundstøl / Rainfulness: 7.1 %

9. (6) Risto Tammilehto med vänner / En varm sommardag: 6.6 %

10. (8) Emeline Sigfrids / Endless Days: 4.6 %

Rösta på Vegatoppen vecka 44 här:

Freda Olkinuora Band / Hämta hit sommaren igen Carisma / Tills vägarna tar slut Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet Leonora / My New Chapter Recado / Recado Bossa Nova Johnny Söderback / En flicka från igår KAJ / Dehär e min by Roland Junell feat. Geir Sundstøl / Rainfulness Saranda / Tornado Philip Järvenpää / In The Real World Skicka

Resultaten från Vegatoppen vecka 44 presenteras torsdagen den 8.11.2018 kl. 18:03.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17:30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.