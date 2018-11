Fanny, Vera och Putte flyttade till stan för att studera - Steissin är redan bekant men är det på Senatstorget man firar första maj?

Kuusi suomalaista kertoo elämästään New Yorkissa

Osoite New York -sarjassa (2013) vieraillaan kuuden New Yorkiin kotoutuneen suomenruotsalaisen luona. He esittelevät kotejaan ja naapurustojaan sekä puhuvat arjestaan suurkaupungin sykkeessä. Koto-Suomesta he ikävöivät erityisesti luontoa, rauhaa ja perhettä.