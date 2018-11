Filmrecension: Bohemian Rhapsody - rocklegenden Freddie Mercurys och Queens historia som barnvänligt tillrättalagda memoarer

Queenin matka maailmanmaineeseen ja konsertti vuodelta 1975.

"Is this the real life? Is this just fantasy?" Teemalauantai aloitetaan muistelemalla Queen-yhtyeen jättimenestystä, marraskuussa 1975 ilmestynyttä albumia A Night at the Opera ja sen superhittiä Bohemian Rhapsody. From Rags to Rhapsody -dokumentin jälkeen päästään seuraamaan Queenin legendaarista konserttia Lontoon Hammersmith Odeonilla jouluna 1975. Bootlegeina vuosikymmenet kiertänyt livetaltiointi julkaistiin virallisesti vasta vuonna 2015.