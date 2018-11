Gör din egen hårsprej av vodka och citron

Tee mehiläisvahaliina itse kankaasta ja mehiläisvahasta.

Mehiläisvahaliina on pala luomupuuvillakangasta, joka on kyllästetty mehiläisvahalta ja josta tulee täysin vesitiivis. Käytä liinaa muovikelmun sijaan voileipien kääreenä tai peittämässä kulhoa, jossa on ruoantähteitä.