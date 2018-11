Ryska miljöaktivister är trötta och modlösa: De tycker att myndigheterna inte lyssnar på dem som är direkt påverkade av föroreningarna

"Trump arbetar inte för landet, utanför sig själv."

President Trump har satt fart på kvinnorna i höstens mellanårsval. Republikanska kvinnor är stolta över att igen inneha presidentposten, medan demokraterna vill ha bort honom så snabbt som möjligt. De är missnöjda med hans kvinnosyn, bland annat. Vid Rutgers University i New Jersey räknar Center for America Women and Politics med nya rekordsiffror för antalet kvinnliga kandidater.