Där vi som slavar en gång slet - Hip-hopens gudfäder The Last Poets blev aldrig miljonärer, men deras röster hörs än idag

Bild: The Last Poets

The Last Poets understanding what black is

The Last Poets kamp för aktning och rättvisa har fortsatt i 50 år. The Last Poets understanding what black is Bild: The Last Poets

Utan The Last Poets hade kanske Snoop Dogg, Kanye West, 50 Cent eller Public Enemy låtit annorlunda. Fröet till hip-hopen såddes nämligen av tre ynglingar i Harlem år 1968, omedvetna om att deras gatupoesi skulle influera och ge upphov till en musikstil som idag omsätter miljarder.

Om man granskar listan över amerikanska hip-hopartister som år 2018 förtjänat mest har enbart de tio främsta artisterna en gemensam inkomst på över 400 miljoner dollar. Listan toppas av Jay-Z, följd av Diddy och Kendrick Lamar.

The Last Poets ser varken ut eller för sig som hip-hopmiljonärer. Gruppen består idag av Abiodun Oyewole och Umar Bin Hassan - en grånad duo i 70-årsåldern – och Baba Donn Babatunde, trions yngling som anslöt sig till gruppen på 90-talet.

The Last Poets uppträdde på bokfestivalen i Edinburgh. The Last Poets uppträder på Edinburgh Intenational Book Festival Bild: Yle/Petter Lindberg

De har anlänt till Edinburgh för att delta i den lokala litteraturfestivalen och för att uppträda med sin gatupoesi som gett dem smeknamnet Hip-hopens gudfäder.

Harlem 68

För femtio sedan var villkoren för en blivande hip-hopartist ändå betydligt kärvare än vad de är idag. Musikstilen låg ännu i sin linda och förutsättningarna för en svart artist att slå sig fram var obefintliga om inte musikstilen stavades soul.

Men år 1968 var Abiodun Oyewole inte speciellt intresserad av soul. Han var en 18 årig yngling i Harlem som nyss fått veta att människorättskämpen Martin Luther King blivit dödad.

Martin Luther King talar till folket. Rotusorron vastustaja Martin Luther King oli Yhdysvaltain hallinnon hampaissa. Bild: Somerstein 1965

- 1968 var på många sätt ett avgörande år med politiska mord och Black Panther manifestationer i OS i Mexico, säger Abiodun Oyewole, en av grundarna till poet- och musikerkollektivet som såg dagens ljus samma år.

Maktlösheten, frustrationen och ilskan fick Abiodun Oyewole och hans två kompisar att den 19 maj ställa sig i Marcus Garvey Park i Harlem för att framföra sin samhällsengagerade poesi till ackompanjemang av en trumma.

Det var det skärpta politiska läget, kravallerna och förtrycket som inspirerade The Last Poets till dikter som Niggers are scared of revolution, When the revolution comes eller Wake up Niggers.

Fångad av den politiska strömmen

- Antingen anslöt du dig till Black Power-rörelsen eller sedan blev du överkörd av den. Vi valde det första alternativet, säger Abiodun Oyewole och tillägger att mottagande år 1968 var oväntat och överväldigande för de tre unga killarna som endast ville kanalisera sin ilska på ett fredligt sätt.

Plötsligt fanns det någon som talade invånarnas språk, någon som synliggjorde orättvisorna och inte drog sig för att kritisera dem högljutt.

- Vi talade folkets språk. Vi försökte inte krångla till det eller utge oss för att vara intellektuella.

Stämningen i Harlem år 1968 var laddad när unga svarta samlades på gatorna för att diskutera och demonstrera. The Last Poets var aldrig mainstream, snarare en undergroundföreteelse som insåg att frispråkigheten, fräckheten och inte minst deras ärlighet tilltalade många lyssnare som tröttat på politiska floskler.

- Det fanns inget hymlande och dessutom använde vi svordomar, fast på ett konstruktivt sätt, tillägger Abiodun Oyewole.

Slang och svordomar

Orden skulle ha en effekt på lyssnaren och där kom svordomarna väl till pass. Varför använda fina ord när budskapet enklast och tydligast kunde uttryckas: You are fucking up your life!

The Last Poets årgång 1973 med Umar Bin Hassan i mitten. The Last Poets årgång 1973 Bild: Edmund (Majur) Watkins

The Last Poets drog sig inte för att använda ett gatans språk i sina långa dikter som de framförde på scen och på skiva.

Slang och svordomar samsades, liksom självironi och självhävdelse. Ordet nigger tog man flitigt i bruk för att nöta ner den rasistiska klangen och för att återta självaktningen som raslagarna urholkat.

- Det handlar inte alltid om vad du säger, utan hur du säger det. Ordet nigger kan också uttrycka stolthet och det är också något av vår mission att stärka vår självkänsla. Det handlar uttryckligen om respekt, säger Abiodun Oyewole.

The Last Poets ingav respekt och krävde respekt, på ett sätt som var både uttalat och högljutt. Många hade på den tiden ändå svårt att smälta deras radikalism och frispråkighet.

Tyvärr har samhällsutvecklingen i USA de senaste åren inneburit en tillbakagång till 60- och 70-talets trista polarisering.

2018 demonstreras det igen på New Yorks gator. Kampanjen Black lives matter i USA. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Rasismens återkomst

Trump-administrationens strävan att utradera Obamas tidigare insatser och en populistisk retorik som blundar för rasistiska övertramp, har plötsligt gjort The Last Poets aktuella igen.

- Rasismen har tyvärr återvänt, säger Baba Donn Babatunde och jämför oroligheterna idag med händelserna år 1968.

The Last Poets består idag av Abiodun Oyewole, Baba Donn Babatunde och Umar Bin Hassan, längst till höger. The Last Poets uppträder på Edinburgh Intenational Book Festival Bild: Yle/Petter Lindberg

Det är inte mycket vi lärt oss på femtio år, men ungdomarna som underskattat de äldre generationernas upplevelser, får åtminstone en påminnelse om hur brutalt gatuvåldet kan vara.

Inte heller Abiodun Oyewole är särskilt hoppfull. Afroamerikanernas situation i USA har inte nämnvärt förbättrats under de senaste 40, 50 åren. Fortfarande känns det som om någon höll foten mot vår nacke och tvingade oss att stanna kvar på bomullsfälten, där vi som slavar en gång slet, säger Oyewole.

- Vi utför de sämsta jobben och förväntas identifiera oss med svarta idrottsstjärnor. Där har ni er gottgörelse, säger de, samtidigt som polisen att fortsätter skjuta på oss.

Polisvåldet och förtrycket fortsätter och har gjort det i 50 år, men vår kamp fortsätter, avslutar kollegan Umar Bin Hassan.

Även Kanye West har samplat The Last Poets. Kanye West uppträder på Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2015 Bild: EPA/HANNAH MCKAY

Också Snoop Dogg, Kanye West, 50 Cent eller Public Enemy har förvaltat mästarnas arv genom att föra frispråkigheten och kampandan vidare. Samtidigt har de alla bedyrat The Last Poets sin kärlek och aktning genom att krydda sina egna låtar med samplingar från pionjärernas 70-talsskivor.

The Last Poets blev aldrig miljonärer, men deras pionjärinsats var avgörande och deras röst är idag lika aktuell och viktig som den var för 50 år sedan.