"Jag såg ljuset i tunneln" och andra nära döden-upplevelser som människor vid gränsen mellan liv och död vittnar om - nu tror forskarna att de vet vad det handlar om

Hur bevisar eller motbevisar man vetenskapligt nära döden-upplevelser? Är ljuset i tunneln i själva verket bara ett resultat av hjärtstillestånd, ökade koldioxidhalter och syrebrist?

Personer som haft nära döden-upplevelser (NDU) hävdar att deras upplevelse av att lämna sina kroppar, komma till himlen samt träffa avlidna människor och himmelska varelser och så vidare, är verkliga.

Många vetenskapsmän hävdar dock att upplevelserna är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, som till exempel syrebrist i hjärnan.

Forskare kan nu förklara ljuset i tunneln och de döda som man möter vid en nära döden-upplevelse. Att göra rent vetenskapliga test på vad som händer vid dödens port är inte lätt.

Även om det bland berättelserna finns otrevliga och mardrömslika rapporter är de flesta återgivna i en positiv ton.

Nära döden-upplevelsen är närbesläktad med utanför kroppen-upplevelser och sömnparalys. ”Bevisen” utgörs oftast av berättelser av människor som varit nära att dö, eller som varit ”kliniskt döda”, och sedan blivit bättre igen.

Definitionen på klinisk död är att två av tre kriterier ska ha uppnåtts, (ingen hjärtaktivitet, ingen andning, orörliga pupiller) i kombination med snabbt avtagande hjärnaktivitet.

Jag svävar. Min kropp ligger någonstans under mig. I ändan av tunneln lyster ett behagligt ljus.

"Jag ser strålande färger, öppna vackra landskap. Jag möter vita skepnader och bekanta som dött. En djup känsla av frid och total kärlek fyller sinnet".

"Nu måste jag besluta om jag ska återvända. Det lockar att stanna men jag är inte klar med mina göromål på jorden ännu."

Personal på hospice i Holland, England och Irland har i två studier berättat om döende patienters upplevelser. Det är berättelser om hur redan avlidna släktingar och vänner kommer för att hjälpa dem över till andra sidan, ibland också uppenbarad som en plats fylld av kärlek och ljus.

De visar sig någon eller några dagar före döden, sätter sig på sängkanten, håller den döende i handen och skänker lugn och frid.

De här är typiska nära döden-upplevelser. Teologie magister Miia Kontro samlade för sin bok Portilla (Vid Porten) in 22 finländska berättelser av personer som varit nära döden.

Alla har vi säkert någon gång funderat över vad som händer efter döden. Den världsliga kroppen förintas men vad händer med medvetandet?

Det kan vara svårt att acceptera att varandet helt enkelt skulle ta slut. Människosläktet har också skapat oräkneliga myter om vad som händer i livet efter döden.

Peter Strang, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, beskriver hur döden innebär en existentiell kris, som hos många patienter yttrar sig i form av oro och ångest.

Ofta sker sedan en vändning. Oron släpper, den döende blir lugn. Förklaringen brukar även här vara att patienten upplevt sig se en avliden släkting eller vän som kommit för att hjälpa.

Peter Strangs tolkning är att det handlar om vårt behov av gemenskap, som är så starkt att vi söker efter någon att dela dödsupplevelsen med. Och här ligger det nära till hands att tänka på dem som redan dött.

Nära döden-upplevelser hör vanligen till traumatiska, livshotande situationer såsom en kraftig hjärtattack. Enligt forskning rapporterar omkring 11-23 procent av dem som tillfrisknat om gränsupplevelser.

Forskare Charlotte Martal från Lièges Universitet i Belgien och hennes kollega analyserade 154 rapporter om besök vid dödens port.

De här skribenterna hade under sin nära döden-stund i allmänhet fyra olika typer av upplevelser.

Hela 80 procent av dem kände en stor frid, 69 procent såg ett klart ljus och 64 procent mötte andar eller människor. Endast fem procent såg sitt liv som på en snabbspolad film och ännu färre såg syner.

En tredjedel av minnena uppträdde under det att man skilde sig från kroppen och till det att man återvände till kroppen.

Sex stycken såg först en tunnel, sedan ljus och till slut kände de en allomfattande frid, konstaterar forskarna i Frontiers in Human Neuroscience-tidningen i fjol.



Det är svårt att göra experimentell forskning kring nära döden upplevelser. Man kan inte skapa en försökssituation där deltagarna nästan dör.

Hjärnforskaren Jimo Borjigin från universitetet i Michigan och hans kolleger lyckades ändå år 2013 att förverkliga belysande gränsupplevelser genom tester med råttor.

De förorsakade en hjärtinfarkt hos nio nedsövda försöksdjur. När råttornas hjärta slutade slå och blodet upphörde att flöda till hjärnan uppstod en plötslig störtflod av elektriska impulser.

I delar av gnagarnas hjärnor uppstod vid den kliniska döden, skedet när blodtillförseln och andningen uppgör, en 30 sekunders tid då hjärnan var aktivare än vid normalt vaket tillstånd.

Elektroencefalografin, en teknik för registrering av elektriska spänningsvariationer i hjärnan, påminde om den som uppstår hos råttor som är upphetsade eller på väg att kvävas.

Det verkar som om hjärnan har en sorts elektrisk svanesång innan den tystnar för gott

Trots att testet gjordes på råttor är det en bra början. Hittills har man vetat väldigt lite om vad som händer i hjärnan när hjärtat slutar att slå. Nu tror man att det händer en hel del under en kort tid och i en förvrängd form.



Det här kom psykolog Caroline Watt från Edinburghs universitet och hjärnforskaren Dean Mobbs från universitetet i Cambridge fram till när de gick igenom litteratur som tar upp nära döden-upplevelser.

Rapporten publicerades i vetenskapstidningen Trends in Cognitive Science år 2011.

"Hjärnan är bra på att lura oss", konstaterar Watt i en intervju för BBC.

Enligt henne har alla gränsupplevelser en hjärnfysiologisk eller en psykologisk förklaring.

Många av dem uppstår helt enkelt när hjärnan försöker klara av ovanliga signaler som den får ta emot under chockerande stunder. De flesta som berättar om avvikande upplevelser har befunnit sig in dödsfara - eller har i alla fall trott att de är det.

Man har också kunnat bevisa att auditiv påverkan kan påverka hjärnans elektriska rytm. Nervrespons på ljud kan åstadkomma hallucinationer. Alltså medan en person är medvetslös.

Känslan av att vara död kan fånga en människa vid exempelvis tyfus eller långt framskriden MS. De uppträder också vid Cotards syndrom som är en sällsynt psykiatrisk sjukdom, där den sjuka tror sig vara död.



Att frigöra sig från sin egen kropp och sväva ovanför den låter mystiskt men det är det inte

Schweiziska forskare märkte att man kan framkalla upplevelsen genom att med elektricitet reta hjärnans tinning- och hjässfog. Det området förenar våra sinnen och organ till den helhet vi uppfattar som vår kropp.

Känslan av att sväva mot taket kan också bero på misstag gjorda av anestesiläkaren. Trots att anestesimedicinen förlamar rörelseförmågan och tar bort smärta kan patienten delvis förbli vid medvetande om doseringen av medicinen varit felaktig.

Ljuset i tunneln har en vardaglig förklaring. Den uppstår när ögonen får för lite blod och syre.

De vidgade pupillerna kan vid syrebrist släppa igenom mycket mer ljus än normalt. När kanterna av näthinnan får för lite syre, kan personer i synfältets periferi se oskarpa och lysande ut.

Vid syrebrist i hjärnan uppstår en känsla av välbefinnande. I en krävande situation frigör kroppen hormoner till vår hjälp. Noradrenalin kan framkalla positiva känslor och hallucinationer. Endorfinerna skapar en känsla av salighet.

Av läkemedel kan till exempel ketamin, som är ett bedövningsmedel inom kirurgin och klassificerat som narkotika, och amfetamin framkalla tillstånd där det känns som att fred och kärlek råder.

Av alla som nästan dött är det bara en del som har nära döden-upplevelser. Catherine Giordano har samlat information av vad man fått reda på i olika studier på den populärvetenskapliga sajten Owlacation.

De personerna är enligt forskningsresultat mera benägna att ha synhallucinationer och falla i hypnos.

Utöver det är de också mer benägna att ha dissociativa upplevelser. Det är ett tillstånd där människans normala medvetande, minne, upplevelser och identitetsuppfattning är störd.

Det här kan exempelvis hända om du kör bil och är försjunken i dina tankar. Du vaknar upp, långt borta och undrar hur i hela fridens namn du hamnat där.

Ganska klart var att de här personerna kände till bilder från gränslandet som tunneln, ljuset och livsfilmen. De visste alltså att vänta sig de här upplevelserna och väl där på operationsbordet inträffar sedan en självuppfyllande profetia.

Tron var utan betydelse

Slovenska forskare framlade sin tolkning av gränsupplevelser i vetenskapstidningen Critical Care år 2010. Biträdande professor Zalika Klemenc-Ketis med kolleger vid Maribor universitet intervjuade landsmän som hade överlevt hjärtattacker.

De här personerna var kliniskt döda när de kom till sjukhuset och deras hjärnor fungerade dåligt.

Senare svarade 52 av dem på ett frågeformulär om huruvida de upplevt någonting särskilt under intensivvården. Elva av dem hade märkliga saker att berätta och forskargruppen tog kontakt med dem.

I informationen från sjukhuset framgick hur länge återupplivandet hade pågått, hur snabbt blodet börjat cirkulera igen och vilka läkemedel som hade använts under behandlingen.

Det framgick också hur mycket koldioxid de hade i sin utandningsluft samt halterna av koldioxid, natrium och kalium tagna i blodprov under de första fem minuterna av behandlingen.

En av de ledande teorierna till nära döden-upplevelser är att de uppstår när hjärnceller börjar dö i hjärnan på grund av syrebrist. Men det här visade sig inte ha en statistisk signifikans bland den undersökta gruppen patienter.

Däremot hade de patienter, som hade ovanligt höga halter av koldioxid och kalium i utandningsluften och i blodet, flest gränsupplevelser. Också tidigare erfarenhet av liknande upplevelser ökade sannolikheten för gränsupplevelser.

Senare forskning har visat på att inhalation av koldioxid kan öka hallucinatoriska upplevelser som på många sätt påminner om nära döden-upplevelser.

Nära döden-upplevelser vid hjärtstillestånd uppträder på ett annat sätt än hallucinationer efter medicinsk behandling, eftersom aktiviteten upphört i cortex, medan hallucinationer kräver att den fungerar.

En ostrukturerad hjärna kan inte förväntas vara i stånd att skapa strukturerade tankeprocesser.

Däremot hittade man inga förenande faktorer i vare sig, kön, ålder, utbildning, tro, dödsfruktan, längden på återupplivningen, vilka läkemedel som använts eller natriumhalten i blodet.

"Det är kanske en bit till i puzzlet men vi behöver mycket mer forskningsarbete, säger Zalika Klemenc-Ketis. Nära döden-upplevelser hjälper oss att förstå det mänskliga medvetande. Och ju mera vi vet desto bättre"

Ur klinisk synvinkel är frågan om vad patienter upplever när de närmar sig döden av mycket stor betydelse för behandlingen.

Trots att nära döden-upplevelserna är hjärnan som spelar oss ett spratt är de starka upplevelser

Det här märkte professorn i psykologi Mel Slater från universitetet i Barcelona när hans grupp skapade illusioner, vanföreställningar genom att använda virtualglasögon (VR) på en grupp försökspersoner.

De här personerna tittade på virtuella kroppar genom glasögonen. De hade sensorer som registrerade rörelser och instrument fästa vid sina handleder och vrister som gav vibrationer.



I den virtuella världen föll det emellanåt en boll på den virtuella kroppens vrister eller handleder och på samma gång vibrerade apparaten på försökspersonens verkliga kropp, berättar New Scientist.

Med beröringen skapade man en illusion av att den virtuella kroppen var ens egen. Efter det såg de undersökta sig flyta bort från den virtuella kroppen och stiga ovanför den.

De försökspersoner som hade upplevt ett totalt lösgörande från både den virtuella och den verkliga kroppen vittnade om en märklig och stor förändring.

De var inte alls lika rädda för att dö som de tidigare hade varit.

Många som haft en nära döden-upplevelse vill gärna att det ska vara någonting oförklarligt, övernaturligt, speciellt. Det är inte alls lika spännande att medge att det man upplevt bara är en effekt av hjärtstillestånd, syrebrist, långvarig sömnbrist eller droganvändning.

Man vill ju tro att det man upplevt var ett unikt tillfälle, en inblick i andra verkligheter, att just jag har fått möta Gud. I stället för att att få en trist och vetenskaplig förklaring på sin stora upplevelse.

Den här artikeln är en version på Helsingin Sanomats artikel: Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu, skriven av Arja Kivipelto.

