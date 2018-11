Ulrica hade inget godis till barnen - gården skräpades ner med ägg och toalettpapper

Ulrica Gabrielssons gård neskräpades under Halloween. bild på en kvinna som ler Bild: Sandra Crawford/Yle

Halloweenfirandet har sakta men säkert etablerat sig även i Finland och huvudstadsregionen. Människor pyntar sina hem med skrämmande spöken, karvar pumpor och bakar groteska bakverk. Men traditionen verkar även ha fört med sig en avigsida.

- Det ringde på dörren och jag gick och öppnade. Utanför stod två söta små utklädda flickor och sa ”Karkki tai kepponen”. Alltså översatt från Trick och Treat som man säger i Amerika. Men jag var inte alls förberedd på det här och är inte alls insatt i den här traditionen, berättar Ulrica Gabrielsson i Grankulla.

Tråkig överraskning

Efter att ha berättat för besökarna att det tyvärr inte finns något godis i huset lovade Gabrielsson bot och bättring till nästa år. Hon stängde dörren, men följande gång hon gick ut fick hon en tråkig överraskning.

- De hade kastat ägg och toalettpapper in här över vår trappa och på vår gång upp till huset så att det såg alldeles förskräckligt ut. Då blev jag nog ganska sårad och tyckte att det här väl var lite för mycket, konstaterar Gabrielsson.

Halloween kan firas utan ofog också. Halloweenfest på Braheskolans eftis i Åbo. Bild: Yle/ Nora Engström

Inte vår tradition

- Jag tycker det är roligt när barn klär ut sig och har det skoj men ofog av det här slaget känns nog onödigt. Det är ju inte ens vår tradition utan något som ursprungligen kommit från Irland till USA och nu har den sen landat här hos oss, säger Ulrica Gabrielsson.

Halloween ska inte förväxlas med Alla helgonas dag trots att bägge verkar infalla under samma tider.

Halloween är en irländsk och skotsk tradition som först hette All Hallows Eve(ning) och den fördes till USA med irländska emigranter under svältåren under 1840-talet.

Halloweenfirandet togs över av scouterna, rotary och Lions under tidigt 1900-tal och då började man med parader och gjorde festen till något för var och en.

Halloween flyttade ut till gator och torg från att tidigare bara ha firats i hemmets trygga vrå.

Under 1920-talet började problem dyka upp då ungdomar genomförde bus i samband med ”Trick or Treat”.

År 1939 krossades över tusen fönster i stadsdelen Queens i New York.

Halloween har etablerat sig i Finland. Halloween-juhlan kurpitsalyhty Bild: YLE / Eila Haikarainen

Ackulturation är dagens melodi

- Det vi ser här är ett fenomen man inom kulturforskningen kallar ”acculturation” eller ackulturation vilket innebär att vi i och med att världen krymper delar med oss av våra respektive kulturer och så fastnar vissa av dem. Halloween är bara ett exempel, berättar Asle Fagerström, professor i Oslo.

Black Friday, babyshowers och nya sätt att fira bröllop är typiska andra traditioner som kommit in till Finland via social media eller televisionsprogram.

- Motsvarande kan man se när vi får gäster från Asien hit till Finland. De är ofta jätteintresserade av vårt julfirande och nu är det många som har julgubbe och pyntar sina hem i Kina och Thailand, berättar Niklas Eriksson, överlärare i digital marknadsföring på Arcada.

Ännu firas Halloween hos oss som i USA. Halloweendekorationer i Brooklyn Bild: Yle / Christian Vuojärvi

Kommersiella krafter styr

- Det är förstås ofta så att företagen gärna hoppar på de nya trenderna. Det finns ju en massa att sälja, i synnerhet då det gäller Halloween och Black Friday, säger Eriksson.

- Minsta lilla kiosk har orange godis till salu i dessa tider, fortsätter han.

För leksaksaffärerna har Halloween blivit betydelsefullare för varje år.

- Halloween är den näststörsta specialsatsningen för oss, genast efter Black Friday, berättar Andreas Forsbäck som jobbar på Toys’r’Us i Esbo.

Halloween har snappats upp av affärerna. Halloweendekorationer Bild: YLE / Mathias Gustafsson

- Den har vuxit för varje år och så småningom har människorna här börjat ta den till sig. Alla är inte lika förtjusta men våra yngre kunder tycker om Halloween, säger han.

Få anmäler ofog



Vid Västra Nylands polisinrättning visar statistiken ingen pik under Hallowentider vad som gäller skadegörelse. Med andra ord anmäler folk inte de ofog de utsätts för då missnöjda barn och unga kastar ägg på husväggarna. Ulrica Gabrielsson kommer heller inte att anmäla den skadegörelse hon råkade ut för.

- Nej, jag låter det nog vara så här, men föräldrarna ska nog ta sitt ansvar och tala med sina barn om vad som är lämpligt beteende och vad som inte är det. Det här var ju inte speciellt roligt, säger hon.