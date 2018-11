Den populära och omstridda Jordan Peterson till Yle: Fullständigt svammel att jag skulle höra till extremhögern

Yle intervjuar författaren Jordan Peterson som både välkomnats och hatats av massorna. På söndag talar Peterson till det fullpackade Kulturhuset i Helsingfors.

Oavsett vad man tycker om författaren och den kliniska psykologen Jordan Peterson så har han blivit ett globalt fenomen.

New York Times kallar Peterson "stundens mest inflytelserika tänkare".

Petersons bok 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, på svenska ungefär “12 levnadsregler - ett motgift mot kaos” toppar fortfarande bästsäljarlistorna. På grund av bokturnén träder han fram på scenen i Kulturhuset i Helsingfors. Det stora intresset har lett till att Peterson framträder en gång till nästa söndag.

Båda evenemangen är slutsålda. Med hjälp av boken och livsfilosofin mellan dess pärmar vill Peterson räcka ut en hand för att hjälpa människor som mår dåligt och känner sig vilsna.

Yles journalist Minna Rinta-Tassi träffade Peterson i Helsingfors på söndag.

Några levnadsråd från författaren

Peterson vill visa för vilsna själar hur disciplin, ansvar och livets mening hänger ihop.

- Publiken riktigt törstar efter att höra om det. De sitter alldeles dödstysta och lyssnar.

Peterson uppmanar sina följare att fixa och ordna upp sina liv, ett litet steg i taget. I sin bok uppmanar han läsaren att börja med att städa sitt rum.

- Om hela ditt liv är kaotiskt börjar du med att ordna upp en liten del av det. Då har du en stadig position att förankra dig vid. Inte ens i en storm måste fotfästet vara stort så länge det är stadigt, säger Peterson.

Ett annat levnadsråd som också förekommer i Petersons bok är: tala sanning.

- Undvik att säga saker som du vet att inte är sanna. Om du förvränger sanningen kommer det att slå tillbaka i något skede. Det händer oftast när du är som minst förberedd, säger Peterson.

Författaren hoppas också att människor inte ska välja de lätta utvägarna till förmån för de meningsfulla sakerna man kan göra i livet.

Jordan B Peterson i Helsingfors. Bild: Lehtikuva

Peterson: Fullständigt svammel att jag skulle höra till extremhögern

Många av Petersons läsare och anhängare är unga män, bland annat på grund av att många av hans anhängare kommer från Youtube.

Peterson vill uppmuntra människor att ta tag i sina liv.

- Jag påminner dem om att det fortfarande finns saker värda att göra. Det är värt att minska på sitt lidande och stå upp emot illvilja. Det är också viktigt att uppehålla äkta växelverkan med andra personer, säger Peterson.

Peterson anklagas också för att locka till sig högerextrema anhängare, något som han gång på gång förnekat. Han har också flera gånger sagt sig avsky högerextrema rörelser.

Psykologen har uttryckt avsky för totalitära ideologier och regimer sedan hans stjärnstatus allt mer började växa fram.

- Att jag skulle vara kopplad till extremhögern är fullständigt svammel, säger Peterson.

Enligt honom har definitionen på "extremhögern" blivit så lös att den placeras på alla som protesterar mot den radikala vänstern.

- Det är fullständigt vansinnig mentalgymnastik av människor som anser sig vara mina fiender.

Han påpekar att de flesta som går på hans föreläsningar och evenemang struntar i politik.

Framgångens mörka sidor

Petersons väg till framgång har fortsatt överraska honom på regelbunden basis. Innan boken var han ett internetfenomen på Youtube. Före det var han bara en akademiker som jobbat på Oxfords och Torontos universitet.

- Det känns overkligt. Jag var tidigt ute med att ta i bruk en underskattad men kraftfull teknologi som nätvideon och poddar. De har en otroligt kulturell genomslagskraft, säger Peterson.

Jordan Petersons Youtubekanal har mer än 1,5 miljoner följare och hans bok har sålt mer än 6 miljoner exemplar. Framgången är ändå inte bara en dans på rosor - den har sina mörka sidor också.

Jordan B Peterson i Helsingfors. Bild: Lehtikuva

Det svåraste kan vara att kämpa med journalisterna, tycker Peterson.

- De kan tidvis vara väldigt grymma. Det är svårt att vänja sig vid.

Peterson vet aldrig vad som kommer att hända efter en debatt med en journalist om den blivit hetsig och börjat sprida sig.

- Jag måste hela tiden vara på min vakt. Jag vet aldrig om jag varit för barsk, för defensiv eller sagt något i misstag. Jag måste konstant granska mig själv.

"Det är ganska jävla bra ställt just nu"

Allt är inte helt dystert. Peterson tycker att det går bättre i världen än någonsin tidigare.

Som exempel anger han FN:s strävan att minska på fattigdomen under loppet av 15 år. Det här målet uppnåddes redan på 12 år.

- Allt är naturligtvis inte en dans på rosor, men för att vara ärlig så är det ganska jävla bra ställt just nu.

Visst, människor oroar sig för växande populism, ökande spänningar mellan västländerna och polariserande politik förekommer, medger Peterson.

- Ur en historisk vinkel är dessa saker betydelselösa. De är inte hungersnöd, pest eller krig. För tillfället är inte de här apokalyptiska ryttarna i rörelse och tack gode gud för det, säger han.

Jordan Petersons bokturné omfattar nästan hundra städer runt världen. Redan 250 000 personer har närvarat på hans föreläsningar.

Från Finland åker Peterson vidare till Stockholm. Han återvänder till Helsingfors nästa söndag.

Jordan Peterson intervjuades av Yle Uutisets journalist Minna Rinta-Tassi.