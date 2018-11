Kvinnliga politiker har väckt flest fullmäktigemotioner i Borgå under det senaste året

Den här artikeln bygger på material från en databas för fullmäktigemotioner som Borgå stad nyligen öppnat. Det oberverade materialet består av varje fullmäktigemotion som väckts under tidsperioden 1.9.2017–31.8.2018. Vi har tagit fasta på hur många motioner som väckts, hur många av de väckta motionerna som besvarats samt hur många av de besvarade motionerna som godkänts. Antalet väckta, besvarade och godkända motioner har också undersökts utgående från fullmäktigeledamot, parti, kön och ämne. Efter att ha sammanställt resultatet ringde vi Borgås tillförordnande förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, som ombads kommentera resultatet. Därefter ansåg vi det också rimligt att be fullmäktigeledamot Anette Karlsson om en kommentar, eftersom hon väckt flest motioner under den behandlade tidsperioden.

Denna redogörelse är ett led i kampanjen kring Ansvarsfull journalistik.