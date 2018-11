NHL-stjärnan vill se vinter-OS i Sverige: "Jag tror att vi skulle kunna göra ett riktigt bra jobb"

Henrik Lundqvist lär inte vara aktuell för spel vid ett vinter-OS 2026, men trots det uttrycker den Årebördige NHL-veteranen sitt stöd för Sveriges ansökan. Jag tror att vi skulle kunna göra ett riktigt bra jobb, säger 36-åringen i en intervju till Radiosporten.

Kampen om värdskapet för de olympiska vinterspelen 2026 står just nu mellan Stockholm, Calgary och Milano/Cortina.

Lundqvist har fortfarande minnen av när det senast begav sig för Sveriges del.

– Jag kommer ihåg när jag bodde i Åre och vi ansökte om OS med Östersund och vi förlorade. Då var det en besvikelse i byn. Det kommer jag ihåg, säger Lundqvist till Radiosporten.