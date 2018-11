Skyttekungen lämnar mästarna HJK: "Den här klubben kommer att finnas i mitt hjärta för evigt"

View this post on Instagram

Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida!! Depois de muita dedicação e uma temporada sensacional com meus companheiros no HJK e sagrar-se campeão nacional 2018, ontem tive uma noite inesquecível onde fui premiado individualmente melhor atacante, melhor jogador da liga, melhor jogador do meu clube, revelação e artilheiro com 21 gols! 🏆🥇⚽ Gostaria de fazer um agradecimento em especial aos meus pais @robertoclauhs @monicabettiol e minha namorada @brunatedesco por me darem todo suporte para que eu continuasse forte atrás dos meus objetivos e sonhos. Aos meus colegas de equipe que fizeram um trabalho incrível durante o ano junto comigo, e por fim aos meus agentes pela confiança e empenho em proporcionar toda tranquilidade pra poder exercer o que eu amo que é jogar futebol!! Queria também aproveitar o momento para comunicar minha saída do @hjkhelsinki e agradecer ao clube por ter aberto as portas para mim. Aos treinadores por me tratarem com muito respeito e carinho. Aos diretores, funcionários e torcedores que me abraçaram e me apoiaram do começo ao fim da minha passagem pelo clube, fazendo ser um ano histórico. Vou levar esse clube no meu coração para sempre, e com certeza agora sou mais um torcedor do HJK!! KIITOS KLUBI 💙