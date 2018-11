Camila Cabello storvinnare på MTV Europe Music Awards då två tredjedelar av priserna gick till kvinnor

På söndag kväll hölls den europeiska musikgalan MTV Europe Music Awards. Camila Cabello lämnade galan med fyra priser i bagaget och JVG vann bästa finländska artist.

Musikgalan hölls i år i Spanien i Bilbao och popartisten Camila Cabello blev kvällens största vinnare. Hon kammade hem fyra priser, bland annat bästa artist, bästa låt för "Havana" och bästa video för samma låt.

JVG vann i kategorin "Best Finnish Act". Eveliina, Mikael Gabriel, Nikke Ankara och Sanni var de övriga nominerade i kategorin.

Bästa finska artist blev JVG. JVG Blockfesteillä. Bild: Juuli Aschan, YleX

Kvinnostarkt på galan

Totalt delades 15 priser ut på galan (utöver priserna för varje land). Tio av priserna gick till kvinnor.

Bland annat vann rapparen Nicki Minaj bästa hip-hop och bästa look, och Dua Lipa för bästa pop. Rapparen Cardi B fick pris för årets nya artist.

Nicki Minaj uppträdde flera gånger och vann två priser. Nicki Minaj poserar med två EMA-priser Bild: 2018 Getty Images

Också många av artisterna som uppträdde på galan var kvinnor – bland annat Nicki Minaj deltog i tre uppträdanden.

Avicii och Janet Jackson uppmärksammades

Janet Jackson fick hederspriset MTV Global Icon under showen. Hon uppträdde också med låten Made For Now.

"Best Swedish Act" gick till artisten Avicii som gick bort tidigare i år. Avicii – Tim Bergling – har uppmärksammats med flera priser sedan hans död i april.

Se listan på alla vinnare här.