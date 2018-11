Luftföroreningarna i Delhi motsvarar 25 cigarretter per dag

Luftkvaliteten i Indiens huvudstad Delhi blev på måndagen ytterst dålig. Också under normala förhållanden är luftkvaliteten under all kritik i miljonstaden på grund av otaliga fabriker, trafik och sopbränning.

I dag förvärrades läget av naturvårdsbränning på åkrarna runtomkring huvudstaden - och otjänlig väderlek.

Det är vanligt att indiska bönder bränner sina åkrar för att öka näringshalten i jordmånen - en åtgärd som leder till enorm rökutveckling. Just nu är det vindstilla i Delhi, det svalt och fuktigt, vilket får den förorenade luften att ligga kvar över staden, med sina 20 miljoner invånare.

Röken kommer in närmast från delstaterna Punjab och Haryana i väster.

Motsvarar 25 cigarretter per dag

En känd indisk lungläkare, Arvind Kumar, gör följande jämförelse för nyhetsbyrån AFP:

- Ett barn som föds i Delhi andas in luft som motsvarar 20-25 cigarretter per dag.

På onsdagen befaras läget förvärras ytterligare. Då infaller hinduernas stora fest, diwali , då miljontals raketer avfyras.

Indiens högsta domstol beslöt nyligen att förbjuda miljöfarliga raketer - ett förbud som med hösta sannolikhet inte kommer att efterföljas.